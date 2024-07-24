Эта специя за 2 рубля борется с морщинами не хуже ретинола. Как сделать домашнюю маску для лица?

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Опубликовано: 24.07.2024 17:03 , Обновлено: 24.07.2024

Сохранить молодость и подтянутость лица подольше стремятся многие современные женщины. Одним из самых эффективных способов борьбы с морщинами является использование косметики с ретинолом. Такие средства стоят недёшево, но им можно найти достойную замену. Мало кто знает, что эффективные косметические средства можно создать и в домашних условиях, причём траты на них будут значительно меньше, а эффект практически тот же. Какую специю можно использовать вместо ретинола?

Ретинол относится к распространенному производному витамина А. Его, наряду с витамином Е называют “эликсиром молодости”. Одни из самых эффективных косметических средств содержат ретинол в своём составе. Однако найти его можно даже в кухонном шкафчике.

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Помните, что наиболее эффективен ретинол в зимнюю пору. В тёплый сезон с ним стоит обращаться аккуратно, т.к. в реакции на солнце этот ингредиент может вызвать ожоги и пигментные пятна. Используйте средства с ретинолом на ночь, а днём защищайте кожу солнцезащитным кремом.

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Домашняя маска из куркумы

Куркума входит в состав многих косметических средств. Она содержит витамин Е, обладает омолаживающими и противоугревыми свойствами, регулирует работу сальных желез.

Она способствует разглаживанию мелких морщин и шрамов и сохраняет здоровый цвет кожи.

Рецепт домашней маски с куркумой прост и требует всего 4 ингредиента:

куркуму,

натуральный йогурт,

мёд,

лимонный сок.

Смешайте две столовые ложки йогурта с одной чайной ложкой меда и одной чайной ложкой куркумы. Добавьте несколько капель лимонного или апельсинового сока, чтобы помочь сохранить цвет лица.

Равномерно нанесите на лицо и смойте через пятнадцать минут.

При нанесении используйте перчатки, чтобы избежать появления желтых пятен на руках. Залог успеха в этом случае – регулярность, домашняя маска из куркумы будет действовать как ретинол, при условии, что вы будете использовать ее регулярно, два раза в неделю.

[info_b]Важно! Куркума — это натуральный краситель, и ваша кожа может пожелтеть сразу после её использования. Поэтому лучше всего использовать это домашнее косметическое средство на ночь и удалять пятна с помощью натурального йогурта.[/info_b]

Эта маска в два раза дешевле магазинных поможет подтянуть кожу. Какой ингредиент на кухне нужно взять?

Как работает маска из куркумы?

Домашняя маска из куркумы воздействует на кожу на многих уровнях.

Благодаря богатому содержанию витамина Е в её составе процесс старения кожи замедляется. Она также она обладает лёгким осветляющим эффектом, что обеспечивается наличием сока цитрусовых.

Это поможет избавиться от изменения цвета прыщей и покраснений. Благодаря своим противовоспалительным свойствам такая маска также справляется с гнойными поражениями и прыщами.

Мёд, в свою очередь, прекрасно увлажнит кожу и смягчит её, а содержащиеся в нем ферменты помогут коже получать влагу из воздуха.

Йогурт оказывает успокаивающее действие.

[info_b]Прежде чем решиться на домашнюю маску с куркумой, сначала проведите тест на невидимом участке кожи. Если он пройдет успешно, вы сможете использовать такое домашнюю маску из куркумы столько, сколько захотите.[/info_b]

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