Как "растянуть" обувь без мозолей? Вот способы подогнать под размер натуральную и искусственную кожу

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Опубликовано: 22.03.2023 09:09 , Обновлено: 12.09.2023

Покупая обувь порой не хватает времени примерить ее как следует. Часто мы полагаемся на указанный размер и очень. быструю примерку. И уже дома вдруг оказывается, что туфли или ботинки жмут. Что делать, если, вернувшись из магазина, окажется, что обувь натирает ногу и слишком тесная? Есть ли способы растянуть обувь? Вот, что мы узнали.

Как растянуть обувь — проверенные способы

Проблема неудобной, давящей обуви известна в первую очередь женщинам, которые любят высокие каблуки. Некоторые модели, прежде чем они станут удобными и перестанут сдавливать, нужно «разносить», заработав в процессе мозоли. Однако можно попытаться избежать таких неприятностей, научившись растягивать обувь, чтобы она стала более удобной и не доставляла дискомфорта при ходьбе.

Помните, что растянуть обувь будет проще, если у вас есть кожаная пара, которую можно увеличить даже на 1 размер!

С помощью газеты

Первый вариант — старый способ. Достаточно сформировать шарики из бумаги, пропитать их спиртом и плотно набить ими всю поверхность обуви.

Для белорусов особенно актуальный способ, потому что многих на работе “просят” подписаться на кипу каких-то ведомственных и госгазет. Вот и хороший вариант, как их использовать (естественно, после внимательного прочтения).

Шариков должно быть много – только тогда они смогут раздвинуть материал. В таком состоянии обувь следует оставить на несколько часов.

Когда не рекомендуется использовать этот метод? Когда конкретная пара светлого цвета. Тогда может случиться так, что чернила из газеты оставят пятна, которые трудно удалить на светлом материале.

Кипячёная вода

Второй метод состоит из двух этапов. Первый — вскипятить воду в кастрюле, а когда она закипит, поставить обувь над паром, поднимающимся из кастрюли. Держите их в таком положении, пока они не согреются. Когда вода начинает конденсироваться на материале, это признак того, что пришло время для второго действия - разноски обуви. Надеваем обувь и ходим в ней по квартире или дому. Нагретая кожа подвержена растяжению, поэтому, если ее правильно «пропарить», велика вероятность того, что обувь немного увеличится в размере.

Как растянуть обувь из синтетики и кожзама?

Растянуть обувь из искусственных материалов гораздо сложнее. Однако это не та задача, которую невозможно выполнить. Достаточно приготовить толстые носки, которые замачиваем в 100 мл спирта. Носками надавливаем на то место, где чувствуем наибольшее давление и дискомфорт. В таком состоянии обувь следует оставить на несколько часов. Если действие не принесло ожидаемого эффекта, его можно повторить, но в меру, чтобы не повредить обувь.

Еще один способ растянуть такую обувь — с помощью фена. Опять же, следует купить пару толстых носков, которые в этот раз сразу наденьте на ноги. Ставим ноги в тесную обувь и сушим их, направляя на обувь теплую струю воздуха. При сушке двигайте пальцами ног, что усилит эффект и поможет распределить материал – в зависимости от потребности в ширине или длине. Не снимайте обувь сразу после завершения занятия. Они должны полностью остыть.