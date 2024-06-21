Популярные резиновые сабо вредны? Вот что об этом говорят ортопеды

Опубликовано: 21.06.2024 17:22 , Обновлено: 21.06.2024

В последние годы разноцветные резиновые сабо, также известные как "кроксы" не примерял разве что ленивый. Это вид обуви универсален и стал удобен как для походов в бассейн, так и как элемент модного и современного образа. Особенный успех такая обувь завоевала у садоводов и отдыхающих. Резиновые сабо лёгкие, удобные и неприхотливы в уходе. Неудивительно, что уже много сезонов они являются одними из самых популярных видов летней обуви. Но, несмотря на свои преимущества, "кроксы" могут пагубно повлиять на наше здоровье, уверены эксперты. какие аргументы они приводят?

На первый взгляд кажется, что это обувь для летней носки ничем не может навредить. Сабо воздушные, легкие, они не жмут пальцы ног и не натирают пятки. Однако мало кто знает, что долго ходить в резиновых сабо может быть вредно.

“Многие люди считают эту обувь удобной и лучшей во время курортного сезона. Однако следует быть очень осторожными при длительном ношении этого типа обуви. Наши ноги в них неустойчивы, а частое использование такой обуви может привести к появлению мозолей , тендинита, боли и даже деформации пальцев ног, из-за которых в этой обуви будет некомфортно”, - предупредил Кшиштоф Ягодзиньский, доктор медицинских наук и ортопед медицинского центра Дамиан.

Эксперт подчеркнул, что набольшие риски ношения подобной обуви связаны с с появлением тендинита.

“Тендинит — это заболевание, при котором в сухожилиях развивается воспалительно-дегенеративный процесс. И он очень часто возникает при постоянном ношении резиновой обуви. Это связано с длительным выполнением нашими ногами в этой обуви специфических, вынужденных и неестественных движений” - говорит эксперт.

Чаще всего это заболевание проявляется болью, ощущением жжения, покраснением и скованностью воспаленного участка. Поэтому, если вы вдруг заметили какие-либо тревожные симптомы, лучше отказаться от ношения резиновых сабо и заменить их обувью другого типа. Специалисты отмечают, что именно долгое ношение такой обуви вызывает подобные проблемы.

“Трудно указать количество часов в течение дня, когда использование такой обуви будет безопасным для наших ног. Однако это не должно превышать нескольких часов в день, особенно когда мы их используем, например, на твердой поверхности”? - сказал ортопед.

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