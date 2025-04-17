"Коньки загружать не надо" - На заводе "АТЛАНТ" ответили, можно ли стирать обувь в стиральной машине

🤝 Партнёрский

Опубликовано: 17.04.2025 12:20 , Обновлено: 05.08.2025

Можно ли мыть обувь в стиральной машинке? Многие белорусы делают это из-за очевидного удобства. Ведь мало кому хочется заниматься грязной и утомительной работой руками при помощи щетки, особенно если речь идет о кроссовках. Но вредно это для бытовой техники или нет? С таким вопросом журналисты Telegraf.news обратились к специалистам отдела сервиса ЗАО “АТЛАНТ”. Оказалось, главная опасность не в песке.

Насколько безопасно стирать обувь в машинке?

Главный конструктор Сергей Насеко ответил, что сегодня опция для стирки обуви в стиральной машине, безусловно, есть. Но “коньки загружать туда не надо”. Хотя такие случаи, по его признанию, в сервисном центре были.

Сергей Насеко. Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский

- Сказывается ли экстремальная стирка на функционале стиральной машинки?

Барабан довольно прочный. Кроме того, на программе “Стирка обуви” очень маленькие обороты стирки и отжима.

- Как много пар обуви можно загружать за один раз?

Все зависит от размера стиральной машины. Это может быть одна или две пары, не больше.

- Есть ли вообще в этом смысл? Стиральная машина способна выстирать обувь? Зачастую щеткой выходит куда лучше.

Как она может не постирать? Во-первых, вы добавляете порошок. Во-вторых, внутри кроссовок тоже все выполаскивается, что намного эффективнее в борьбе с запахами, чем тереть щеткой руками.

Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский

- Песок из кроссовок вредит стиральной машине, она забивается из-за этого?

Тут важно понимать процесс: вначале идет стирка, после нее полоскание. Обычно их три. Если хотите, можете и четвертое, и пятое включить. Вся грязь вымывается.

- И потом в этот же барабан можно сразу загрузить, например, белье? Песок через отверстия не попадет назад на вещи?

Барабан похож на сито. Песок из кроссовок не поднимется. Он весь уйдет в слив.

Как правильно стирать обувь в машинке?

В свою очередь один из российских производителей обуви также утверждает, что это действительно быстрый и удобный способ освежить любимую пару. Но прежде чем загрузить ее в барабан, нужно убедиться в нескольких принципиально важных вещах.

“Кроссовки и кеды, выполненные из текстиля и искусственных материалов — таких, как нейлон — подходят для стирки в стиральной машинке”, - пояснила работница компании.

Фото иллюстрационное/Adidas

И дала еще несколько важных и практичных советов, чтобы не испортить обувь при стирке:

предварительно удалите пыль и грязь;

убедитесь, что нет декоративных элементов и наклеек, которые могут оторваться и повредить стиральную машину (если есть возможность, снимите их);

если подошва немного отошла, после стирки она отклеится еще больше;

стельки и шнурки стирайте отдельно, иначе из-за недоступности в области языка внутри обуви могут остаться загрязнения;

стирайте обувь вместе с другим бельем, чтобы смягчить удары (используйте старое полотенце или специальный мешок — он также хорош при несъемных декоративных элементах и наклейках);

для мытья обуви оптимально выбрать 40 градусов;

не используйте отбеливатели — цветные кеды выцветут.

В продолжение ролика специалист рассказала, что нужно сделать с обувью сразу после стирки. В этом вопросе тоже есть свои премудрости, которые мы часто нарушаем. Вы также узнаете, ботинки из каких материалов категорически нельзя класть в барабан.

Ранее Telegraf.news писал о том, что не все модели обуви можно стирать в машине. Кожа, как и замша , может деформироваться и потерять форму, а приклеенные элементы — расслоится. Действительно ли влага негативно сказывается на долговечности? Как распознать символы запрета на стирку и какие действия могут негативно повлиять на функционирование машинки?

Что нельзя стирать в стиральной машине? Вот какие материалы могут её сломать