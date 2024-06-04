Забыли развесить постиранные вещи и теперь они пахнут затхлостью? Налейте полстакана этого в воду — и проблема решена

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Опубликовано: 04.06.2024 12:50 , Обновлено: 04.06.2024

Вы когда-нибудь забывали вынуть вещи из стиральной машины? Даже когда они высохнут, неприятный затхлый запах не исчезает. Повторная стирка может не помочь, если ткань сильно пропиталась этим. Как же избавиться от затхлого запаха в одежде? К счастью, есть эффективный домашний способ.

Почему на одежде появляется затхлый запах?

Если вы чувствуете неприятный запах на одежде, скорее всего, вы допустили ошибку при ее сушке после стирки. Затхлый запах означает, что на ткани развиваются грибки и плесень, поэтому ни в коем случае нельзя носить такую одежду.

Влажность - главная причина их появления, поэтому важно сразу после стирки развесить одежду сушиться. Никогда не делайте этого в закрытом помещении, например в ванной комнате, так как из-за отсутствия вентиляции в одежде будет задерживаться влага. Также не забывайте снимать ее только после полного высыхания.

Развитию плесени также способствует неправильное хранение джемперов и толстовок. Летом мы складываем толстую одежду на дно шкафа и часто используем для этого полиэтиленовые пакеты. Это ошибка, поскольку отсутствие вентиляции также может способствовать развитию грибков и появлению затхлого запаха.

Как избавиться от затхлого запаха в одежде?

Когда в одежде появляется затхлый запах, мы инстинктивно кладем ее обратно в стиральную машину и устанавливаем другую программу. Однако иногда, несмотря на добавление большого количества ароматизированных моющих средств, мы не можем избавиться от этого ужасного запаха. На помощь приходит отличный домашний метод, который позволяет справиться с затхлым запахом практически мгновенно.

Все, что вам нужно сделать, - это налить полстакана уксуса и полстакана воды в бутылку с распылителем, перемешать и распылить раствор на пахнущую одежду.

[info_b]Перед этим стоит провести тест на небольшом кусочке ткани, так как некоторые виды ткани плохо реагируют на уксус.[/info_b]

Затем положите вещи в стиральную машину и постирайте их, используя вместо порошка две столовые ложки пищевой соды.

Как только машина закончит стирку, обязательно развесьте их. Если у вас есть возможность, вынесите сушилку на свежий воздух, если нет - сушите белье в просторном помещении, например в гостиной, открыв окна.

Ранее Telegraf.news писал, что чистая и свежая одежда — результат не только хорошо подобранного порошка. Немалую лепту в чистоту вносит и состояние стиральной машины. Пренебрежение её обслуживанием может привести к появлению неприятного запаха и плесени, что непременно отразится на вашей одежде. Как убрать неприятный запах из барабана стиральной машины? Эти советы помогут справиться с проблемой.

Как убрать плесень и неприятный запах из стиральной машины? Попробуйте эти дешёвые средства