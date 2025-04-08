🎥 Видео

Опубликовано: 08.04.2025 20:30 , Обновлено: 08.04.2025

Белорусский пользователь TikTok решил поделиться своим «открытием» — методом, который, по его мнению, помогает не задерживать очередь на кассах самообслуживания и упаковывать продукты «сразу». Суть гениальной, как подразумевалось, идеи: вешать купленный пластиковый пакет на специальные держатели в зоне упаковки до начала сканирования товаров. Однако реакция в комментариях показала, что «лайфхак» вызвал у некоторых белорусов скорее недоумение, чем восхищение.

В видео, снятом, судя по всему, в «Евроопте», автор продемонстрировал: выбрав покупку пакета на экране, он не положил его просто на контрольные весы, а сразу надел на металлические рамки-держатели. И уже после этого начал сканировать товары, отправляя их прямо в висящий пакет. По задумке, это должно экономить время на последующую упаковку.

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Однако не все комментаторы оценили новаторский порыв.

«А что, кто-то делал не так?» — удивились некоторые пользователи, намекая, что это стандартный и очевидный способ использования этих держателей.

«Инструкция для людей постарше, молодёжь это знает», — констатировали некоторые.

Многие заметили, что реальные задержки на таких кассах связаны вовсе не с упаковкой:

«Вот как раз на видео видно, что не в пакете дело. Постоянная проблема то штрихкод, то много ещё чего»

«На кассе самообслуживания меня задерживает сама касса самообслуживания?. Ей то штрихкод не тот, то QR-код…».

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Не обошлось без иронии по поводу самой съёмки «лайфхака»:

«Хорош свои тиктоки снимать, не задерживайте очередь!»

«Пока снимал лайфхак, полмагазина ждали».

Доходило и до сарказма: «Чтоб уложить продукты в пакет, нужно смотреть лайфхаки. Дальше что?».

Нашлись и те, кто признался, что такой «лайфхак» им не по силам: «Повесить пакет — это всё, что я сумею сделать на кассе самообслуживания?».

А некоторые и вовсе высказались в духе: «Какая кому разница, сколько я буду пробивать товар? Плевать я хотел».

Хотя, конечно, были благодарные зрители, и немало: «А я, допустим, даже не обращала внимания на эти ручки. Спасибо».

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