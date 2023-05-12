Кассы самообслуживания могут стать ловушкой для белорусов. Кому грозит потерей до 1110 рублей?

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Опубликовано: 12.05.2023 11:48 , Обновлено: 12.05.2023

Кассы самообслуживания становятся все более популярными в Беларуси. Они есть уже во многих крупных магазинах и покупатели к ним привыкли. Впрочем, есть среди белорусов и те, кто относятся к ним настороженно, и для этого есть все основания. Пусть оплачивать товар на кассах самообслуживания порой выходит быстрее и удобнее, чем стоять в очередях, но у этого способа есть несколько подводных камней, которые следует иметь ввиду.

Те, кто пользуется кассами самообслуживания, наверняка хоть раз сталкивался с ситуацией, когда касса либо зависала, либо оказывалась заблокирована. В таких случаях приходится ждать администратора торгового зала, чтобы тот разблокировал кассу. Однако, дополнительное время ожидания - не самая большая проблема, уверяет американская юристка Линдси Гранадо. По её словам, такие “баги” в работе касс самообслуживания могут доставить покупателю серьезные неприятности - от неправильного списания средств с банковской карты до обвинений в краже.

В практике Линдси Гранадо был не один случай, когда покупателя обвиняли в краже из-за неисправных касс самообслуживания. В частотности, такие обвинения могут предъявить покупателю, если он, не разобравшись в ассортименте при ручном выборе из каталога, “пробьёт” не тот вид овощей, фруктов, булочек, например, и выберет из каталога более дешёвый вариант, взвешивая при этом более дорогостоящий товар.

Даже если у покупателя не было дурных намерений и он просто допустил ошибку, а его уличили в подмене товарных позиций, доказать свою невиновность будет непросто, отметила Линдси Гранадо.

Отметим, что Беларуси за мелкое хищение (то есть кражу товара на сумму, которая не превышает десятикратного размера базовой величины, то есть 370 рублей на сегодня) предусмотрено административное наказание по статье 11.1 КоАП. Если покупателю не удастся доказать свою невиновность, ему может грозить штраф от двух до тридцати базовых величин ( от 74 до 1110 рублей ). А могут и отправить на общественные работы или под административный арест.

Между тем, даже у самих кассиров порой возникают сомнения, когда они “пробивают” тот или иной вид хлеба или конфет по каталогу, без считывания штрих-кода. Поэтому специалисты рекомендуют быть предельно внимательным в этом вопросе и в случае сомнений потратить лишние минуты и вызвать на помощь администратора.