"Пойду пробовать" - Минчанка показала, как на кассе "заставить белоруса улыбаться"

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Опубликовано: 27.02.2025 18:38 , Обновлено: 27.02.2025

Минчанка опубликовала в TikTok ролик, в котором показала, как "заставить белоруса улыбаться" на кассе самообслуживания в магазине. В частности, она продемонстрировала функцию аппарата, о которой, вероятно, знают не все покупатели.

На ролике девушке показала, как переключила дисплей кассы самообслуживания в магазине торговой сети “Корона” с русского на белорусский язык. “И так делать покупки намного приятнее”, - поделилась автор видео.

После оплаты товаров касса сказала минчанке “Дзякуй!”. “Как мило!” - ответила девушка.

“Я все время выбираю беларускую мову. Еще и в банкоматах можно”, - поделилась одна комментаторша.

“Пойду пробовать”, - написала другая.

“А почему надпись “Кефир Минская марка” осталась по-русски?” - спросил пользователь TikTok.

Еще одна комментаторша рассказала, что в магазинах сети “Соседи” тоже видела на кассах белорусский язык.

“Жаль, что так не во всех магазинах, иногда белорусский функционал неполный. А еще неприятно, что язык по умолчанию русский, белорусский нужно самостоятельно выбирать”, - поделилась покупательница.