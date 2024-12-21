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Заплетать или ложиться с распущенными? Вот что нужно делать с волосами во время сна, чтобы не навредить

Заплетать или ложиться с распущенными? Вот что нужно делать с волосами во время сна, чтобы не навредить
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Длинные и красивые волосы для одних девушек — гордость и краса, а для других — недосягаемый идеал. Те, кто решает отрастить свою шевелюру во что бы то ни стало, так или иначе начинают задаваться вопросом: как лучше поступать с ними перед сном? Одни заплетают их в косы, другие носят шапочку, а третьи и вовсе предпочитают ничего не изобретать и просто ложатся с распущенными волосами. Какое действие более верное и не навредит волосам?

Сон — неотъемлемая часть жизни каждого человека, однако именно он может пагубно сказаться на состоянии волос. Во время сна пряди подвергаются трению о подушку, а если мы туго завязываем волосы, то они начинают тереться в месте наложения резинки.

Тем не менее укладывание волос в прическу — оптимальное решение во время сна. Однако, чтобы избежать ломкости волос и проблем с расчесыванием по утрам, нужно использовать рекомендованные специалистами прически.

Как завязать волосы на ночь, чтобы не повредить их?

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Вы можете сделать несколько простых причесок, которые укротят ваши пряди, пока вы спите, и лучше защитят их от повреждений.

Свободная коса

Это один из самых популярных и безопасных для волос способов укладки на ночь. Свободная коса хорошо защищает длинные волосы, особенно если завязать их на конце нежной атласной резинкой, без пластиковых и металлических соединений. Помните, что при плетении не следует натягивать их слишком туго и слишком близко к коже. Это удобное решение, но учитывайте, что после сна в косе волосы станут слегка волнистыми.

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Свободный пучок

Заколка распущенной «улитки» на макушке – тоже хороший способ позаботиться о состоянии прядей в ночное время. В случае безопасного пучка не закручивайте волосы туго вокруг своей оси, пока не закрепите их резинкой.

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Мягкий валик

Популярный мягкий валик для укладки волн и холодных локонов также хорошо подойдет для укладки волос на ночь. Аккуратное закрепление на нём прядей не только “дисциплинирует” их, но и наутро приведет к готовой прическе и сэкономит время.

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Стоит ли использовать шапочку для сна?

Если вы решите использовать шапочку для сна, то отдайте предпочтение шапочке из шёлка
Если вы решите использовать шапочку для сна, то отдайте предпочтение шапочке из шёлка

Ношение специальной шапочки для сна может защитить волосы от трения и агрессивного воздействия волокон наволочек и простыней. Однако стоит правильно выбрать этот аксессуар.

Лучше не использовать для сна сеточку для волос. Сон в такой шапочке будет ничем не лучше, чем сон без неё. Волосы будут проскальзывать через отверстия сеточки и не будут защищены как следует.

Выбирайте шапочку из шёлка или атласа. Это очень мягкий материал, который не повредит волосам. К тому же такой материал будет способствовать удержанию влаги, что, в свою очередь, будет препятствовать пересыханию волос.

Шапочка должна быть свободной. Она не должна жать ни в каком месте головы. Надевая, сдвигайте её впереди линии роста волос, чтобы она не тёрлась о волосяные фолликулы и не повреждала их.

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Что еще стоит помнить перед сном?

Не ложитесь спать с мокрыми волосами
Не ложитесь спать с мокрыми волосами

Следует помнить, что нельзя ложиться спать с мокрыми волосами .

Сначала их нужно высушить, поскольку влажная кожа головы и теплая окружающая среда создают прекрасную среду для грибков и бактерий. Размножение вредных микроорганизмов может вызвать воспаление кожи, появление перхоти или повышенное выделение кожного сала .

Другая опасность заключается в том, что мокрые волосы имеют открытую кутикулу, что делает их уязвимыми при трении о подушку .

Ранее Telegraf.news писал о том, что многие из нас придают большое значение уходу за волосами и их укладке. К сожалению, во время этих ритуалов мы часто забываем регулярно мыть расческу. Это, в свою очередь, может негативно сказаться на состоянии волос и здоровье кожи головы. Как часто нужно чистить расческу? Проверьте, чтобы предотвратить возможные проблемы.

Как часто нужно мыть расческу? Не позволяйте ей превратиться в рассадник бактерий и грибков