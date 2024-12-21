Заплетать или ложиться с распущенными? Вот что нужно делать с волосами во время сна, чтобы не навредить

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Опубликовано: 21.12.2024 12:00 , Обновлено: 20.12.2024

Длинные и красивые волосы для одних девушек — гордость и краса, а для других — недосягаемый идеал. Те, кто решает отрастить свою шевелюру во что бы то ни стало, так или иначе начинают задаваться вопросом: как лучше поступать с ними перед сном? Одни заплетают их в косы, другие носят шапочку, а третьи и вовсе предпочитают ничего не изобретать и просто ложатся с распущенными волосами. Какое действие более верное и не навредит волосам?

Сон — неотъемлемая часть жизни каждого человека, однако именно он может пагубно сказаться на состоянии волос. Во время сна пряди подвергаются трению о подушку, а если мы туго завязываем волосы, то они начинают тереться в месте наложения резинки.

Тем не менее укладывание волос в прическу — оптимальное решение во время сна. Однако, чтобы избежать ломкости волос и проблем с расчесыванием по утрам, нужно использовать рекомендованные специалистами прически.

Как завязать волосы на ночь, чтобы не повредить их?

Вы можете сделать несколько простых причесок, которые укротят ваши пряди, пока вы спите, и лучше защитят их от повреждений.

Свободная коса

Это один из самых популярных и безопасных для волос способов укладки на ночь. Свободная коса хорошо защищает длинные волосы, особенно если завязать их на конце нежной атласной резинкой, без пластиковых и металлических соединений. Помните, что при плетении не следует натягивать их слишком туго и слишком близко к коже. Это удобное решение, но учитывайте, что после сна в косе волосы станут слегка волнистыми.

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Свободный пучок

Заколка распущенной «улитки» на макушке – тоже хороший способ позаботиться о состоянии прядей в ночное время. В случае безопасного пучка не закручивайте волосы туго вокруг своей оси, пока не закрепите их резинкой.

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Мягкий валик

Популярный мягкий валик для укладки волн и холодных локонов также хорошо подойдет для укладки волос на ночь. Аккуратное закрепление на нём прядей не только “дисциплинирует” их, но и наутро приведет к готовой прическе и сэкономит время.

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Стоит ли использовать шапочку для сна?

Если вы решите использовать шапочку для сна, то отдайте предпочтение шапочке из шёлка

Ношение специальной шапочки для сна может защитить волосы от трения и агрессивного воздействия волокон наволочек и простыней. Однако стоит правильно выбрать этот аксессуар.

Лучше не использовать для сна сеточку для волос. Сон в такой шапочке будет ничем не лучше, чем сон без неё. Волосы будут проскальзывать через отверстия сеточки и не будут защищены как следует.

Выбирайте шапочку из шёлка или атласа. Это очень мягкий материал, который не повредит волосам. К тому же такой материал будет способствовать удержанию влаги, что, в свою очередь, будет препятствовать пересыханию волос.

Шапочка должна быть свободной. Она не должна жать ни в каком месте головы. Надевая, сдвигайте её впереди линии роста волос, чтобы она не тёрлась о волосяные фолликулы и не повреждала их.

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Что еще стоит помнить перед сном?

Не ложитесь спать с мокрыми волосами

Следует помнить, что нельзя ложиться спать с мокрыми волосами .

Сначала их нужно высушить, поскольку влажная кожа головы и теплая окружающая среда создают прекрасную среду для грибков и бактерий. Размножение вредных микроорганизмов может вызвать воспаление кожи, появление перхоти или повышенное выделение кожного сала .

Другая опасность заключается в том, что мокрые волосы имеют открытую кутикулу, что делает их уязвимыми при трении о подушку .

Ранее Telegraf.news писал о том, что многие из нас придают большое значение уходу за волосами и их укладке. К сожалению, во время этих ритуалов мы часто забываем регулярно мыть расческу. Это, в свою очередь, может негативно сказаться на состоянии волос и здоровье кожи головы. Как часто нужно чистить расческу? Проверьте, чтобы предотвратить возможные проблемы.

Как часто нужно мыть расческу? Не позволяйте ей превратиться в рассадник бактерий и грибков