Как часто нужно мыть расческу? Не позволяйте ей превратиться в рассадник бактерий и грибков

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Опубликовано: 07.11.2024 10:16 , Обновлено: 06.11.2024

Многие из нас придают большое значение уходу за волосами и их укладке. К сожалению, во время этих ритуалов мы часто забываем регулярно мыть расческу. Это, в свою очередь, может негативно сказаться на состоянии волос и здоровье кожи головы. Как часто нужно чистить расческу? Проверьте, чтобы предотвратить возможные проблемы.

После каждого использования необходимо удалять с расчески остатки волос. Как тщательно очищать этот гаджет? Мыть расческу рекомендуется не реже одного раза в неделю. Конечно, частота может зависеть от нескольких факторов.

Тип волос - обладательницам жирных волос следует чистить щетку чаще, даже два раза в неделю, так как на ее поверхности скапливается больше кожного сала.

Средства для укладки - если вы используете лак для волос, гель или другие средства для укладки, которые могут накапливаться на щетке, вам также следует мыть расческу чаще.

Окружающая среда - если вы находитесь в загрязненной среде, на щетке скапливается больше пыли и грязи, что требует особого ухода за ее гигиеной.

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На щетке скапливаются не только волосы, но и омертвевшая кожа, кожное сало и остатки косметики. А еще — грязь и бактерии, которые негативно влияют на состояние кожи головы и внешний вид волос.

Использование грязной расчески может привести к проблемам, с которыми не всегда легко справиться.

Волосы быстрее жирнеют. Прическа быстро теряют объем и выглядят менее свежим. Все это происходит из-за переноса кожного сала с расчески на голову при использовании грязного аксессуара.

Закупорка пор кожи головы. Поры забиваются грязью, скопившейся на щетке. В результате могут появиться раздражение, воспаление и перхоть.

Ослабление состояния волос. Использование грязной щетки может негативно сказаться на состоянии волос, вызывая их слабость и ломкость. Прическа станет тусклой и лишится блеска.

Риск развития инфекций - грязная щетка быстро становится рассадником болезнетворных бактерий и грибков. Вероятность этого возрастает, особенно если кожа головы раздражена или склонна к воспалениям.

Как правильно мыть расческу?

Хорошая новость заключается в том, что вся процедура проста и не требует использования специальных моющих средств. Удалив волосы с поверхности щетки, растворите несколько капель шампуня или две столовые ложки пищевой соды в миске с теплой водой. Последнее средство особенно рекомендуется для сильно загрязненных вещей, на которых скопился неприглядный налет.

Погрузите расческу в смесь на 10-15 минут. Если вы используете деревянную, сократите это время максимум до 5 минут.

Мягкой щеткой тщательно вычистите промежутки между щетинками. Тщательно промойте под проточной водой.

Оставьте сушиться - лучше всего в вертикальном положении или щетиной вниз, чтобы предотвратить задержку влаги внутри.

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