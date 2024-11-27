Врач призвала женщин-водителей отказаться от этого аксессуара. Почему нельзя носить в машине?

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Опубликовано: 27.11.2024 09:28 , Обновлено: 27.11.2024

Вождение автомобиля априори связано со множеством рисков. Однако иногда наличие одного, казалось бы, незначительного аксессуара может усугубить вопросы безопасности. Врачи призывали девушек-автомобилистов отказаться от ношения популярной заколки за рулём. В чём дело?

Безопасность во время вождения – это не только пристегнутый ремень безопасности. Независимо от того, являетесь ли вы пассажиром или водителем, вы должны позаботиться о том, чтобы делать перерывы во время долгой поездки, соблюдать правила и закреплять незакрепленные предметы, поскольку в случае возможного столкновения или аварии они могут представлять серьезную угрозу. Стоит уделить внимание и выбору аксессуаров для волос, ведь некоторые из них могут нести большую угрозу.

Этот вид заколки - частая причина серьёзных травм

Так называемый крабик для волос — одна из самых популярных и удобных заколок для волос, которую носят женщины во всём мире. Однако мало кто задумывается о том, что её ношение за рулём может быть сопряжено с рядом серьёзных рисков, особенно если автомобиль попадает в аварию.

Дело в том, что при столкновении голова с огромной силой отскакивает от подголовника, и если к задней части волос прикреплена заколка, она может удариться о череп.

Врач скорой помощи Джульет Кесада из Франции активно ведёт соцсети под ником Docteur.urgences. В одном из роликов она рассказала и показала, каким может быть ущерб от ношения заколки-крабика за рулём.

“Носить заколку для волос в машине может быть рискованно. В случае резкого торможения или аварии заколка может резко сдвинуться и привести к травме головы. Кроме того, металл зубчиков может усугубить удар и даже сделать травмы более серьезными. Чтобы путешествовать безопасно, лучше распустить волосы или выбрать мягкую резинку”, - рассказала врач в своём блоге в TikTok.

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Опасны не только крабики?

Австралийский врач и биомедик Зак Тернер подчеркнул, что немаловажное значение имеет материал, из которого сделана заколка или украшение для волос.

«Если у заколки широкие подстриженные зубцы без металла внутри, они безопаснее. Те, у которых зубья зажима почти перекрывают друг друга и идут горизонтально, также более безопасны. Когда они ломаются, то просто растягиваются ещё больше», —рассказал доктор изданию 9Honey.

Наибольшую опасность, по мнению специалиста, представляют украшения для волос, имеющие внутри металлические элементы. Чаще всего речь идёт об аксессуарах, украшенных стразами или жемчугом. Они могут быть декорированы элементами из пластика, но иметь металлическую основу.

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