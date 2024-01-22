"Залипательная техника" - Видео уборки снега в Минске набрало 2,2 млн просмотров. Что удивило подписчиков?

🎥 Видео

Опубликовано: 22.01.2024 13:01 , Обновлено: 22.01.2024

Видео "залипательной техники" поделился на днях один из белорусских пользователей TikTok. Казалось бы рядовой процесс уборки снега на одной из улиц Минска настолько впечатлил зрителей, что они признали его "отдельным видом искусства" и обеспечили автору видео более 2,2 млн просмотров за три дня. "Оказывается уборка снега может быть милой", - признались интернет-пользователи.

“Никакие снегопады в Минске не страшны, когда эта команда в работе”, - так прокомментировал своё видео его автор.

На кадрах, по его словам, процесс уборки снега у торгового центра Green City в столичном микрорайоне Каменная Горка.

[link href=“https://www.tiktok.com/@alexanderjenkinson?refer=embed” title=“@alexanderjenkinson” target=“_blank” rel=“noopener”] @alexanderjenkinson [/link] Никакие снегопады в Минске не страшны, когда эта команда в работе)?? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“минск” target=“_blank” rel=“noopener”] #минск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0?refer=embed” title=“каменнаягорка” target=“_blank” rel=“noopener”] #каменнаягорка [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7325416961788562182?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - AlexJenkinson” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - AlexJenkinson [/link]

Зрители сравнили слаженный тандем двух тракторов - одного побольше, другого поменьше - с тем, как “сыночек помогает папе” или как ” большой трактор учит зимовать маленького трактарëнка”. Многим маленький трактор (судя по всему, это мини-погрузчик Bobcat S-175) напомнил суетливого робота-уборщика Д-ОКа из оскароносного мультфильма “ВАЛЛ-И” студии Pixar, который непрестанно убирал грязь, оставшуюся от гусениц наземного робота.

“Вы бы видели как такой малыш во дворах отжигает. Просто рыба в воде, настолько он хорош в небольших пространствах”, - отметил один из комментаторов под видео.

Впрочем, были среди комментаторов и те, кого возмутило, что в “стране тракторов” уборкой снега занимается “не отечественная” техника, однако больше было всё-таки тех, кто заценил “залипательную технику” и требовал “в каждый двор по такому красавчику”. Оценили пользователи и “виртуозное владение техникой” самих водителей.

“Кто-то явно очень любит свою работу”, - резюмировал один из комментаторов.

Ранее Телеграф сообщил, в какие сроки коммунальные службы обязаны укладываться при расчистке дорог и улиц от снега в Белруси. Их в эфире белорусского телевидения на днях озвучил глава Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Геннадий Трубило.

До 22 часов. Министр ЖКХ рассказал, как быстро должны убирать снег на улицах городов и деревень Беларуси

Тем временем столичная милиция решила помочь коммунальным службам города в расчистке от снега территорий возле детских садов, больниц и социально-педагогических центров. В милиции пообещали регулярно привлекать к этим работам отдельные категории белорусов.

В милиции пообещали отправлять белорусов на уборку снега. Кого коснется?