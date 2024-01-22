В милиции пообещали отправлять белорусов на уборку снега. Кого коснется?

Опубликовано: 22.01.2024 08:09 , Обновлено: 22.01.2024

Столичная милиция отчиталась о необычной профилактической акции, которую на днях провела в Минске. Её участники помогли службам ЖКХ разных районов города после обильных осадков очистить от снега территорию возле детских садов, больниц и социально-педагогических центров. В милиции пообещали устраивать подобные акции регулярно и рассказали, кого именно из белорусов намерены отправлять на уборку снега.

К уборке территорий у социально-значимых объектов города ГУВД Мингорисполкома решило привлечь подопечных уголовно-исполнительной инспекции, то есть ранее судимых минчан, которые освободились из мест лишения свободы или отбывают наказание, не связанное с изоляцией от общества.

Как пояснили авторы телеграм-канала “Милиция Минска”, перед началом работы с данной категорией граждан милиционеры провели профилактическую беседу и инструктаж по технике безопасности.

“Наши подопечные ранее переступили черту закона и своими действиями нанесли вред обществу, а сегодня они инициативно исправляют ошибки: оказывают помощь тем, кто особенно в ней нуждается”, - рассказал о целях данной профилактической акции начальник отдела надзорно-исполнительной деятельности ГУВД Мингорисполкома Иван Соколовский.

В милиции подчеркнули, что эту “хорошую практику” они “возьмут в арсенал и будут развивать”.

Ранее Телеграф сообщил, что ещё в ноябре 2023 года Минское городское жилищное хозяйство решило открыть 130 пунктов по выдаче лопат и других инструментов для расчистки снега, рассчитывая на то, что минчане будут и сами убирать снег в некоторых местах.

В ЖКХ рассказали, где хотят, чтобы минчане убирали снег сами

Кроме того, в начале зимнего сезона в ЖКХ Минска напомнили водителям, чтобы те чистили снег вокруг своих автомобилей. Телеграф рассказал, прописана ли такая обязанность в документах и касается ли это жителей регионов.

ЖКХ Минска «обязало» водителей чистить снег вокруг машин. А что говорит закон?