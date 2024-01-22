До 22 часов. Министр ЖКХ рассказал, как быстро должны убирать снег на улицах городов и деревень Беларуси

Опубликовано: 22.01.2024 09:36 , Обновлено: 22.01.2024

Глава Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Геннадий Трубило в эфире белорусского телевидения озвучил сроки, в которые коммунальные службы обязаны укладываться при расчистке дорог и улиц от снега. Оказалось, что в городах и в сельской местности выделенные коммунальным службам временные рамки сильно отличаются.

По словам Трубило, завершить работы по расчистке центральных улиц в городах после снегопада местные коммунальные службы должны в течение 8 часов. В малых населенных пунктах и на улицах деревень эти работы, по его словам, могут продолжаться до 22 часов.

При этом, выступая в эфире гостелеканала ОНТ, министр ЖКХ отметил, что “очень хорошим подспорьем” для коммунальных служб в этом деле являются жалобы на граждан через службу 115.

“Мы видим обращение в том или на населенном пункте, чтобы принять определенные меры и акцентировать внимание больше всего на этом”, – пояснил Трубило.

Обычно же, по его словам, в первую очередь работники ЖКХ уделяют внимание подходам и проездам общественного транспорта, остановочным пунктам, подъездам к учреждениям здравоохранения и образования, площадкам для мусорных контейнеров.

“Помощь в малых населенных пунктах оказывают и сельские исполкомы в лице сельхозпредприятий, и сейчас техника сельхозпредприятия не совсем задействована, поэтому каждый населенный пункт в течение суток расчищается”, – заверил министр.

Отметим, что начальник отдела содержания дорожной сети и безопасности дорожного движения КУП «Минскоблдорстрой» Валентин Вовченко на прошлой неделе озвучивал иные сроки уборки снега в городе. По его словам, по регламенту “все должно быть убрано в течение 12-16 часов с момента окончания снегопада”.

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Ранее Телеграф сообщил, что столичная милиция также решила помочь коммунальным службам города в расчистке от снега территорий возле детских садов, больниц и социально-педагогических центров. В милиции пообещали регулярно привлекать к этим работам отдельные категории белорусов.

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