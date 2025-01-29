Зачем нужно покупать только белые полотенца? Эксперты назвали 3 причины, почему лучше цветных

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Опубликовано: 29.01.2025 12:20 , Обновлено: 29.01.2025

Для большинства белорусов белоснежные банные полотенца — это что-то из картинок в Pinterest или истории летнего отдыха в заграничных отелях. Однако мало кто решается отдать предпочтение аксессуару такого цвета в своей ванной. Между тем такое решение имело бы ряд неоспоримых преимуществ. Telegraf.news узнал, чем так хороши белые полотенца и почему ими стоит заменить цветные.

Белый цвет выглядит красиво и эффектно, однако внушает большие опасения в вопросах своей практичности. Кажется, что на белом любое пятно будет выглядеть контрастно, и такие полотенца быстро потеряют свой привлекательный внешний вид. Однако немногие задумываются, насколько на самом деле выбор полотенец такого цвета может упростить жизнь.

Почему стоит выбрать белые полотенца?

На интересное, но для многих неочевидное свойство белых полотенец обратила внимание актриса Эрин Напье. В своём Instagram звезда популярного на американском телевидении сериала “Родной город” рассказала, что её свекровь постоянно использует только белые полотенца, невзирая на то, что её дом всегда был полон мужчин, которые активно занимаются спортом и автомобилями.

Хотя кажется, что белые полотенца при таком раскладе выглядят очень рискованным мероприятием, по словам Эрин, они всегда белоснежные и чистые по одной простой причине: их всегда можно отстирать с применением отбеливателя.

Именно это и делает свекровь актрисы. Белые полотенца никогда не теряют свой цвет после таких стирок, а все загрязнения сходят на ура. На своей страничке Эрин Напье призналась, что теперь тоже покупает только белые полотенца и находит это очень удобным и практичным.

«Их просто отбеливаешь. Каждый раз, когда их стираешь, добавляешь немного отбеливателя, и они служат вечно. Они никогда не покрываются плесенью. Они всегда пахнут свежестью», - рассказала девушка в Instagram.

Вероятно, именно это качество белых полотенец и стало причиной, по которой их можно встретить в отелях в любой точке мира. Достаточно добавлять немного отбеливателя при каждой стирке, чтобы они оставались белоснежными и свежими долгое время.

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Белый цвет полотенец делает их гигиеничнее?

На это неоспоримое преимущество многие могут заметить, что белые полотенца визуально гораздо быстрее пачкаются, и это действительно так. Однако является ли это недостатком, если вспомнить, как часто дерматологи советуют стирать этот вид ванных принадлежностей?

Глядя на белые полотенца, вы никогда не будете задаваться вопросом, пора ли его постирать или отбелить, поскольку всё будет гораздо очевиднее, чем в случае с полотенцами других цветов.

Это всегда будет ясно с первого взгляда и приучит вас по-настоящему следить за чистотой и свежестью этого аксессуара.

[info_b]Эксперты рекомендуют стирать банные полотенца после трёх раз использования. Если вы принимаете душ ежедневно, это означает, что стирать их нужно дважды в неделю. Этого достаточно, чтобы очистить полотенца и удалить все бактерии и грибки, которые на них скапливаются.[/info_b]

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С этими преимуществами белых полотенец согласны и эксперты бренда товаров для дома Bunty. На своём сайте они назвали ещё одно неочевидное преимущество белых полотенец — они всегда в тренде.

“Белые полотенца — это хорошая инвестиция, потому что независимо от того, сколько раз вы меняете интерьер, они выглядят вне времени. Вы можете быть уверены, что белое полотенце останется модным и спустя годы”, — заметили эксперты Bunty.

В то же время они признали, что некоторые загрязнения, попавшие на белое полотенце, с трудом поддаются очистке даже с применением отбеливателя. Если в доме есть животные и дети, которые могут запачкать полотенца сложными пятнами, стоит иметь и парочку экземпляров потемнее для этих целей.

Также белые полотенца имеют тенденцию желтеть со временем. Однако этого можно избежать при правильном уходе, заверили специалисты.

Ранее Telegraf.news писал о том, что правильный уход за полотенцами важен для сохранения их мягкости и пушистости. Многие допускают ошибку при стирке, которая делает их жесткими и менее приятными на ощупь. Эксперты рассказали, как этого избежать и сохранить качество полотенец на долгое время.

Эту ошибку при стирке полотенец допускают многие. Эксперты рассказали, что делает их жесткими