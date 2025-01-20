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Добавьте эту копеечную жидкость из аптеки при стирке полотенец. Даже самые жесткие станут как перышко

Добавьте эту копеечную жидкость из аптеки при стирке полотенец. Даже самые жесткие станут как перышко
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Мало кто любит вытираться жестким полотенцем после ванной. А именно таким оно и становится после многочисленных стирок, и никакой кондиционер не поможет. Но есть одно проверенное средство, которое спасет любимые вещи, несмотря на годы использования. Пользователи Сети утверждают, что оно вновь сделает ткань мягкой и приятной на ощупь.

Это средство уже прозвали настоящим хитом интернета. Хотя многие до сих пор используют для подобных целей соду и уксус, но они дают лишь удовлетворительный, а не совершенный результат.

Куда лучше с бережной стиркой справляется глицерин. Говорят, что он просто идеален для полотенец.

[info_b] Глицерин часто входит в состав косметических средств против морщин, чтобы сделать кожу гладкой и упругой. Такой же эффект и в случае с тканями.[/info_b]

Преимущества глицерина при стирке

  • Смягчает воду и ткани;
  • Снижает статическое электричество, благодаря чему полотенца и одежда становятся мягкими и чрезвычайно приятными на ощупь;
  • Легко купить в аптеке по низкой цене.

[info_b]Журналисты Telegraf.news посмотрели, что сейчас в белорусских аптеках глицерин стоит от 0,97 до 1,54 рубля за 25 мл. Раствор 50 мл обойдется в 2,19-5,15 рублей. А 100-миллилитровая баночка выйдет 3,53-5,58 рублей. [/info_b]

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Как стирать полотенца с глицерином?

Стирать полотенца с глицерином несложно:

  1. Просто насыпьте 2-3 столовые ложки средства в отсек для кондиционера.
  2. Добавьте стиральный порошок, как обычно. И готово!

К слову, эта пользовательница Сети утверждает, что коробками скупает глицерин в хозяйственных магазинах задешево, потому что заметила, что он входит в состав всех дорогих гелей для стирки. Вот какой результат у нее получился:

Несколько полезных советов ухода за полотенцами

  • Полотенца рекомендуют стирать после 3-4 раз использования;
  • Не забывайте тщательно сушить их после каждого применения;
  • Стирать полотенца лучше при более высокой температуре (60 и даже 90 °C) и отдельно от другой одежды. Это позволит более эффективно удалить скопившиеся бактерии.

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