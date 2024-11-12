Почему кошки спят в ногах хозяев? Ветеринар объяснила, почему инстинкт не позволяет им выбрать другое место

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Опубликовано: 12.11.2024 16:31 , Обновлено: 12.11.2024

Пожалуй, кошки - одни из самых загадочных домашних питомцев. Иногда их привычки и поведение могут удивлять хозяев и вызывать недоумение. Однако зачастую у всего есть рациональное объяснение. Так, ветеринар Анастасия Нечипуренко рассказала в TikTok, с чем связана распространённая привычка многих кошек спать у ног своего хозяина.

У многих владельцев кошек выбор места для сна их питомца вызывает немало вопросов. Часто животные игнорируют, казалось бы, удобные и специально отведённые для их нужд коврики и домики, предпочитая более затейливые места. А зачастую просто ложатся спать у ног хозяина. Оказывается, у такого поведения есть объективные причины. Ветеринар объяснила, какие.

Почему кошки спят в ногах хозяина?

По словам Анастасии Нечипуренко, такое поведение домашнего питомца связано с тем, что кошка — территориальное животное, которое стремится сохранять контакт с хозяином, но при этом не нарушать границ.

«Спя у ног, они чувствуют близость и безопасность. Кроме того, это место позволяет им быстро уйти или переместиться, если что-то их побеспокоит», — рассказала ветеринар в своём блоге в TikTok.

Ещё одна причина, которая делает место у ног привлекательным для кошки, — это исходящее от них тепло. Ноги хозяина теплее любого домика или подстилки, и для теплолюбивой кошки всегда будет комфортно разместиться где-то поблизости от них.

Эксперт по поведению кошек компании Healthy Cattitude Cat Behavior Consulting также среди причин, вызывающих у кошки желание лечь у ног хозяина, называет их запах.

«Ваша кровать успокаивает вашу кошку — спит ли она у изголовья, где-то посередине или у ног — потому что она пропитана вашим запахом. Поскольку кошки полагаются на своё обоняние, чтобы отличать друзей от врагов и оценивать своё окружение, ваш успокаивающий запах позволяет ей ощущать себя в безопасности во время отдыха», — объяснила эксперт.

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Почему кошки любят спать на обуви хозяина?

К слову, место у ног далеко не единственное в списке любимых у домашних кошек. Так, наверняка вам приходилось замечать и то, какой интерес они могут испытывать к вашей обуви. Случается, что животное засыпает на паре туфель “припаркованной” в коридоре, а иногда подолгу с ней возятся, играясь и обнюхивая. У такого поведения тоже есть причины и в первую очередь они также связаны с запахом и территориальным инстинктом.

Да, вам он может показаться не очень приятным, но для кошки пара поношенной обуви пахнет хозяином и оно стремится отстоять вашу ей принадлежность, разместившись на ней. Кроме того запах обуви может быть источником информации о происходящем снаружи, а некоторые полагают, что он и вовсе воздействует на животное как кошачья мята.

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