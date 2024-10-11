"Вы знаете, очень удобно" — Белорус показал, где собирает грибы прямо за рулём машины

🎥 Видео

Опубликовано: 11.10.2024 09:57 , Обновлено: 11.10.2024

Бывало ли у вас такое, что большие, красивые и здоровые грибы сами "идут в руки"? Именно так и произошло с одним из заядлых любителей "тихой охоты" 10 октября. Он поделился в соцсетях видео, как наткнулся на самое настоящее лесное богатство не выходя из автомобиля. В комментариях ему позавидовали другие грибники.

[info_b]Ролик опубликовал грибник Сергей Шишко, который активно ведет блог в интернете. На Youtube у него 131 тыс. подписчиков, в Instagram — более 55 тыс. подписчиков, в TikTok — 25,4 тыс. [/info_b]

“Иногда, вы знаете, очень удобно. Едешь на машине, смотришь по сторонам, а здесь… Вот какая красотища растет на дороге!” — сказал грибник в начале видео и показал находку, которую увидел за рулём.

Из машины выйти ему все-таки пришлось, чтобы забрать драгоценный лесной клад.

“Посмотрите, какие белые грибы! Обалденные, обалденнейшего качества. Ух ты! Вот это белые грибы. Аж начали трескаться”, — не стал скрывать восхищения Сергей.

Второй боровик он назвал вообще “монстрическим” [от слова монстр], а третий “красопетовским”.

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К сожалению, блогер не раскрыл, на какой из дорог нашел такие белые. На видео лишь видно, что это где-то в лесу. Но можно предположить, что ролик снят в Минской области или даже районе, так как Сергей живет именно там.

В комментариях под видео в TikTok и Instagram его “коллеги” позавидовали дарам.

“Неделю езжу в лес в разные места, один белый только нашел! Где вы их берёте?” — спросил один из пользователей.

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“Я тоже из машины собираю, особенно на обратном пути, лес не отпускает прям, хоть глаза выкалывай”, — поделился второй.

“Ну это уже прям как-то.. неприлично, что ли, что так везёт по дороге”, — написал третий.

“Шикарные грибы!”, “Белею от зависти”, “Какие красавцы”, — выразили эмоции другие комментаторы.

Ранее Telegraf.news писал, что начало октября ознаменовалось обилием дождей и похолоданием, что, однако, не умолило надежд грибников. Одни белорусы возвращаются из леса полными корзинами разочарования, другие же — самых что ни на есть настоящих грибов. Посмотрели, где в Беларуси можно собрать полные лукошки боровиков, а куда пока рано собираться.

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