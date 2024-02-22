Видео ночника минского мастера набрало 1,7 млн. просмотров. Чем покорил зрителей «Домик у бабушки»?

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Опубликовано: 22.02.2024 18:55 , Обновлено: 22.02.2024

17-секундный ролик с ночником, изготовленным в виде деревенского домика, появился в TikTok и за четыре дня собрал 1,7 миллиона просмотров. Казалось бы, просто результат хороших творческих усилий. Но автор сумела сделать этот домик-ночничок таким милым, что восхищение в комментариях оказалось безграничным. И музыкальное сопровождение подобрала идеально! Как пришла идея изготовить такую милоту? И что еще в планах?

В ролике мы увидели голубую хатку с белыми окнами, крылечком и оригинальным «советским» столбом с фонарем. Он и так украсил бы любой «аутентичный» интерьер, но ведь домик еще и ночник – внутри источник света.

Создательница назвала его «Домик бабушки» – лучше и придумать нельзя было. В комментариях люди, всмотревшиеся в детали, написали, что «все, как на самом деле», «ничего не приукрашено»: «и цвет этот голубой» – в точку, ведь «именно такой краской раньше чаще красили дома на селе». И сама краска будто «потрескавшаяся от времени». Самые внимательные разглядели и вазу с цветком на подоконнике.

«Если бы у меня была возможность отправить фотографию, я бы показала фото дома моей соседки: точь-в-точь такой же», – написала одна женщина и получила кучу согласных лайков: «У моей бабушки точно такой же дом», «Кажется, что сейчас бабуля выйдет во двор», «В детстве в такое окошко тарабанила от радости, что к бабушке приехала, аж разбила!». Кто-то предложил добавить кота на подоконник.

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Мастер Алла

Onlíner нашел мастера, которая создала эту хатку. Ее зовут Алла. Сделать маленькую рукотворную деревню из похожих домиков она решила еще два года назад. Мастер-класс по созданию нашла в интернете. Попробовала – получилось!

Готовую деревню Алла поставила в рабочем кабинете, и многие клиентки пришли в восторг (Алла – мастер по маникюру). Это подтолкнуло девушку принять участие в одной из ярмарок и попробовать продать домики. Правда, тогда они особого ажиотажа не вызвали. А в это время дома лежала заготовка для голубой хатки.

«Этот домик очень похож на тот, в котором жила моя бабушка. Когда я была маленькой, мы с семьей переехали, и снова встретились только в мои 18 лет. Меня всякий раз пронизывает ностальгия, когда я смотрю на него. До сих пор не верится, что домик так сильно задел чувства людей», – рассказала Алла.

В комментариях попросили показать, как светит ночник в темноте. Мастер выложила еще один ролик и написала, что вживую «домик» светит ярче, чем на видео.

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Обои, кроватка, комод… И цена

Кстати, внутри домика тоже все «по-честному»: «поклеены» обои, есть маленькая кровать и небольшой комод. В углу – столик со скатертью и цветочками.

К слову, в одном из комментариев автор назвала стоимость такого домика: в зависимости от сложности исполнения – 150-200 рублей. И написала, что может сделать и по фото от заказчика. За последние два дня уже получила больше 200 заявок, рассказала мастер Алла.

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