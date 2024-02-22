"Меньше, чем на Нобель, не соглашайся!" - Этот способ упаковки картошки собрал более миллиона просмотров

🎥 Видео

Опубликовано: 22.02.2024 10:54 , Обновлено: 22.02.2024

В ТикТоке появилось видео, на котором люди показали самый инновационный способ упаковки картошки в мешки и сетки. Обычно такая процедура вызывает много сложностей и трату нервов. Ведь держать сетку ровно так, чтобы клубни попадали в нее, а не рядом - тот ещё квест.

Однако на видеоролике изобретатели сделали невозможное, упростив процесс рассыпания картошки по сеткам до невозможности. Для этого потребовалось всего лишь одно неновое пластиковое ведро, у которого отрезали дно.

Ролик посмотрели более миллиона раз и поставили 13 тыс лайков. В комментариях подписчики посоветовали изобретателям запатентовать свое решение. А кто-то из восхищённых комментаторов даже написал: “Меньше чем на Нобель не соглашайся !!!”

“Вот ничего сложного, а сколько времени экономит”, - подтвердил другой.

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Тем временем, раньше в TikTok завирусилось короткое видео с советом, как «по-быстрому» почистить ведро картошки. Ролик набрал более 6 млн просмотров, почти 213 тыс. лайков и тысячу комментариев.

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Ранее Телеграф писал, что бывает, что при хранении картофеля дома, спустя время плоды начинают гнить, или на них появляются проростки и плесень. Но можно ли этого избежать? Да, и очень легко. Достаточно положить рядом определенные фрукты.

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