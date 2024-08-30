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В Польше нашли редкий гриб-рядовку, который стоит 2 тыс. долларов. Где растет в Беларуси?

В Польше нашли редкий гриб-рядовку, который стоит 2 тыс. долларов. Где растет в Беларуси?
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В Польше заядлый грибник обнаружил редкий и один из самых дорогих грибов в мире — рядовку обутую (или мацутакэ). По оценкам специалистов, рыночная цена за килограмм достигает 2 тыс. долларов. Узнали, где такой может расти в Беларуси.

[info_b]Латинское имя гриба — Tricholoma matsutake. По-научному — Armillaria nauseosa, Armillaria matsutake. На русском языке гриб называют рядовкой обутой, рядовкой пятнистой, рядовкой сосновой, сосновыми рогами и японским трюфелем.[/info_b]

Так, поляк нашел несколько грибов в деревне Зубжица-Гурна в Новотаргском повяте Малопольского воеводства, сообщил портал Podhale24.pl. Это примерно в 535 км от границы с Беларусью.

Мужчина рассказал, что некоторые из них он заморозил, чтобы подтвердить их подлинность в Санэпидемстанции. Остальное он решил съесть.

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Где растет рядовка обутая в Беларуси?

На протяжении многих лет сосновая рядовка вызывает большой интерес у грибников по всему миру. Упоминания о нем можно найти в старых атласах грибов, где его называют видом, встречающимся в Северной Америке, а чаще всего в Азии (где его называют мацутаке) и США.

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По данным портала gribnik.info, мацутакэ иногда встречается и в Беларуси. И хотя вероятность наткнуться на него есть, даже опытные грибники часто кивают головой в знак сомнения, называя его нахождение событием масштаба поиска сокровищ.

Тем не менее, находясь в лесу, стоит быть начеку. Как распознать рядовку? Молодые особи имеют коричневую коническую шапочку с загибающимся к ножке околышем. У спелого гриба шляпка растрескивается по краю и белый цвет просвечивает.

Сам стебель коричнево-белый и клубневидный. Мякоть твердая, характеризуется приятным пряным ароматом, похожим на запах корицы.

[info_b]Важно! Рядовка сосновая может выглядеть как опенок, однако у нее более широкая шляпка и коренастая ножка. [/info_b]

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Растет он преимущественно в хвойных лесах, у подножья деревьев, часто прячется под мхом, опавшими листьями или иголками. Предпочитает расти на неплодородном и сухом грунте. Живет в симбиозе с корнями определённых деревьев. В Японии это зачастую сосна густоцветковая (Pinus densiflora), в Северной Америке — пихта и сосна.

Нередко растет группами, образуя кольца вокруг деревьев.

Плодоношение мацутакэ начинается в сентябре, и продолжается до октября.

Какой вкус у соснового гриба?

Сосновая рядовка, наряду с белым трюфелем, является одним из самых дорогих грибов в мире - в Японии, где он особенно ценится, его цена может доходить до 2 000 долларов за килограмм.

Почему такая сумма? Дело в том, что эти грибы растут только в естественной среде обитания и не подлежат культивированию. На высокую стоимость влияют и требования к его заготовке. Сбор рядовки сосновой требует опыта и аккуратности, чтобы не повредить нежные плодовые тела. Более того, ее необходимо собирать в нужное время, чтобы сохранить его вкус и пищевую ценность.

Обнаружив рядовку обутую, вы можете приготовить ее на собственной кухне и насладиться ее уникальным вкусом. Она обладает характерным ароматом корицы, который не исчезает даже после длительной варки или жарки. В

азиатской кухне дополнительно ценятся ее иммуноукрепляющие свойства и потенциальное антиоксидантное действие. Поэтому, когда вы найдете такой гриб, наслаждайтесь его вкусом на полную катушку.

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Рецепт “Мацутакэ гохан”

Если вам посчастливится найти мацутакэ, непременно приготовьте гохан, что в переводе с японского означает «еда». Впрочем, можете попробовать сделать его и с обычными грибами.

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На 4 порции вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • рядовка мацутакэ – 100 г;
  • рис – 300 г;
  • соевый соус – 2 ч. л.;
  • рыбный бульон – 300 мл.;
  • соль – ч. л.

Пошаговое описание приготовления

  1. Грибы лучше не мыть, а протирать влажными бумажными салфетками. Затем аккуратно срежьте нижнюю, жесткую часть ножки мацутакэ.
  2. Рис с круглыми зернами поместите в дуршлаг и промойте холодной водой, пока стекающая жидкость не станет прозрачной.
  3. Переложите рис в кастрюлю с толстым дном или используйте рисоварку. Залейте крупу рыбным бульоном даси.
  4. Мацутакэ можно поломать руками на небольшие кусочки или нарезать рядовку тонкими ломтиками, стараясь сохранить оригинальную форму гриба. Переложите нарезанные грибы в бульон.
  5. Добавьте в кастрюлю соевый соус и соль. Установите сильный огонь и дождитесь закипания. Затем уменьшите огонь и накройте кастрюлю крышкой, чтобы рис мог провариться.
  6. Не держите грибы на огне слишком долго, иначе рядовка потеряет свой аромат. Через 15 минут после закипания снимите кастрюлю с плиты и оставьте рис под крышкой еще на 10 минут для томления.

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