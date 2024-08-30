В Польше нашли редкий гриб-рядовку, который стоит 2 тыс. долларов. Где растет в Беларуси?

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Опубликовано: 30.08.2024 10:05 , Обновлено: 30.08.2024

В Польше заядлый грибник обнаружил редкий и один из самых дорогих грибов в мире — рядовку обутую (или мацутакэ). По оценкам специалистов, рыночная цена за килограмм достигает 2 тыс. долларов. Узнали, где такой может расти в Беларуси.

[info_b]Латинское имя гриба — Tricholoma matsutake. По-научному — Armillaria nauseosa, Armillaria matsutake. На русском языке гриб называют рядовкой обутой, рядовкой пятнистой, рядовкой сосновой, сосновыми рогами и японским трюфелем.[/info_b]

Так, поляк нашел несколько грибов в деревне Зубжица-Гурна в Новотаргском повяте Малопольского воеводства, сообщил портал Podhale24.pl. Это примерно в 535 км от границы с Беларусью.

Мужчина рассказал, что некоторые из них он заморозил, чтобы подтвердить их подлинность в Санэпидемстанции. Остальное он решил съесть.

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Где растет рядовка обутая в Беларуси?

На протяжении многих лет сосновая рядовка вызывает большой интерес у грибников по всему миру. Упоминания о нем можно найти в старых атласах грибов, где его называют видом, встречающимся в Северной Америке, а чаще всего в Азии (где его называют мацутаке) и США.

По данным портала gribnik.info, мацутакэ иногда встречается и в Беларуси. И хотя вероятность наткнуться на него есть, даже опытные грибники часто кивают головой в знак сомнения, называя его нахождение событием масштаба поиска сокровищ.

Тем не менее, находясь в лесу, стоит быть начеку. Как распознать рядовку? Молодые особи имеют коричневую коническую шапочку с загибающимся к ножке околышем. У спелого гриба шляпка растрескивается по краю и белый цвет просвечивает.

Сам стебель коричнево-белый и клубневидный. Мякоть твердая, характеризуется приятным пряным ароматом, похожим на запах корицы.

[info_b]Важно! Рядовка сосновая может выглядеть как опенок, однако у нее более широкая шляпка и коренастая ножка. [/info_b]

Растет он преимущественно в хвойных лесах, у подножья деревьев, часто прячется под мхом, опавшими листьями или иголками. Предпочитает расти на неплодородном и сухом грунте. Живет в симбиозе с корнями определённых деревьев. В Японии это зачастую сосна густоцветковая (Pinus densiflora), в Северной Америке — пихта и сосна.

Нередко растет группами, образуя кольца вокруг деревьев.

Плодоношение мацутакэ начинается в сентябре, и продолжается до октября.

Какой вкус у соснового гриба?

Сосновая рядовка, наряду с белым трюфелем, является одним из самых дорогих грибов в мире - в Японии, где он особенно ценится, его цена может доходить до 2 000 долларов за килограмм.

Почему такая сумма? Дело в том, что эти грибы растут только в естественной среде обитания и не подлежат культивированию. На высокую стоимость влияют и требования к его заготовке. Сбор рядовки сосновой требует опыта и аккуратности, чтобы не повредить нежные плодовые тела. Более того, ее необходимо собирать в нужное время, чтобы сохранить его вкус и пищевую ценность.

Обнаружив рядовку обутую, вы можете приготовить ее на собственной кухне и насладиться ее уникальным вкусом. Она обладает характерным ароматом корицы, который не исчезает даже после длительной варки или жарки. В

азиатской кухне дополнительно ценятся ее иммуноукрепляющие свойства и потенциальное антиоксидантное действие. Поэтому, когда вы найдете такой гриб, наслаждайтесь его вкусом на полную катушку.

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Рецепт “Мацутакэ гохан”

Если вам посчастливится найти мацутакэ, непременно приготовьте гохан, что в переводе с японского означает «еда». Впрочем, можете попробовать сделать его и с обычными грибами.

На 4 порции вам понадобятся следующие ингредиенты:

рядовка мацутакэ – 100 г;

рис – 300 г;

соевый соус – 2 ч. л.;

рыбный бульон – 300 мл.;

соль – ч. л.

Пошаговое описание приготовления

Грибы лучше не мыть, а протирать влажными бумажными салфетками. Затем аккуратно срежьте нижнюю, жесткую часть ножки мацутакэ. Рис с круглыми зернами поместите в дуршлаг и промойте холодной водой, пока стекающая жидкость не станет прозрачной. Переложите рис в кастрюлю с толстым дном или используйте рисоварку. Залейте крупу рыбным бульоном даси. Мацутакэ можно поломать руками на небольшие кусочки или нарезать рядовку тонкими ломтиками, стараясь сохранить оригинальную форму гриба. Переложите нарезанные грибы в бульон. Добавьте в кастрюлю соевый соус и соль. Установите сильный огонь и дождитесь закипания. Затем уменьшите огонь и накройте кастрюлю крышкой, чтобы рис мог провариться. Не держите грибы на огне слишком долго, иначе рядовка потеряет свой аромат. Через 15 минут после закипания снимите кастрюлю с плиты и оставьте рис под крышкой еще на 10 минут для томления.

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