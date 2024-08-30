В Польше нашли редкий гриб-рядовку, который стоит 2 тыс. долларов. Где растет в Беларуси?
В Польше заядлый грибник обнаружил редкий и один из самых дорогих грибов в мире — рядовку обутую (или мацутакэ). По оценкам специалистов, рыночная цена за килограмм достигает 2 тыс. долларов. Узнали, где такой может расти в Беларуси.
[info_b]Латинское имя гриба — Tricholoma matsutake. По-научному — Armillaria nauseosa, Armillaria matsutake. На русском языке гриб называют рядовкой обутой, рядовкой пятнистой, рядовкой сосновой, сосновыми рогами и японским трюфелем.[/info_b]
Так, поляк нашел несколько грибов в деревне Зубжица-Гурна в Новотаргском повяте Малопольского воеводства, сообщил портал Podhale24.pl. Это примерно в 535 км от границы с Беларусью.
Мужчина рассказал, что некоторые из них он заморозил, чтобы подтвердить их подлинность в Санэпидемстанции. Остальное он решил съесть.
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Где растет рядовка обутая в Беларуси?
На протяжении многих лет сосновая рядовка вызывает большой интерес у грибников по всему миру. Упоминания о нем можно найти в старых атласах грибов, где его называют видом, встречающимся в Северной Америке, а чаще всего в Азии (где его называют мацутаке) и США.
По данным портала gribnik.info, мацутакэ иногда встречается и в Беларуси. И хотя вероятность наткнуться на него есть, даже опытные грибники часто кивают головой в знак сомнения, называя его нахождение событием масштаба поиска сокровищ.
Тем не менее, находясь в лесу, стоит быть начеку. Как распознать рядовку? Молодые особи имеют коричневую коническую шапочку с загибающимся к ножке околышем. У спелого гриба шляпка растрескивается по краю и белый цвет просвечивает.
Сам стебель коричнево-белый и клубневидный. Мякоть твердая, характеризуется приятным пряным ароматом, похожим на запах корицы.
[info_b]Важно! Рядовка сосновая может выглядеть как опенок, однако у нее более широкая шляпка и коренастая ножка. [/info_b]
Растет он преимущественно в хвойных лесах, у подножья деревьев, часто прячется под мхом, опавшими листьями или иголками. Предпочитает расти на неплодородном и сухом грунте. Живет в симбиозе с корнями определённых деревьев. В Японии это зачастую сосна густоцветковая (Pinus densiflora), в Северной Америке — пихта и сосна.
Нередко растет группами, образуя кольца вокруг деревьев.
Плодоношение мацутакэ начинается в сентябре, и продолжается до октября.
Какой вкус у соснового гриба?
Сосновая рядовка, наряду с белым трюфелем, является одним из самых дорогих грибов в мире - в Японии, где он особенно ценится, его цена может доходить до 2 000 долларов за килограмм.
Почему такая сумма? Дело в том, что эти грибы растут только в естественной среде обитания и не подлежат культивированию. На высокую стоимость влияют и требования к его заготовке. Сбор рядовки сосновой требует опыта и аккуратности, чтобы не повредить нежные плодовые тела. Более того, ее необходимо собирать в нужное время, чтобы сохранить его вкус и пищевую ценность.
Обнаружив рядовку обутую, вы можете приготовить ее на собственной кухне и насладиться ее уникальным вкусом. Она обладает характерным ароматом корицы, который не исчезает даже после длительной варки или жарки. В
азиатской кухне дополнительно ценятся ее иммуноукрепляющие свойства и потенциальное антиоксидантное действие. Поэтому, когда вы найдете такой гриб, наслаждайтесь его вкусом на полную катушку.
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Рецепт “Мацутакэ гохан”
Если вам посчастливится найти мацутакэ, непременно приготовьте гохан, что в переводе с японского означает «еда». Впрочем, можете попробовать сделать его и с обычными грибами.
На 4 порции вам понадобятся следующие ингредиенты:
- рядовка мацутакэ – 100 г;
- рис – 300 г;
- соевый соус – 2 ч. л.;
- рыбный бульон – 300 мл.;
- соль – ч. л.
Пошаговое описание приготовления
- Грибы лучше не мыть, а протирать влажными бумажными салфетками. Затем аккуратно срежьте нижнюю, жесткую часть ножки мацутакэ.
- Рис с круглыми зернами поместите в дуршлаг и промойте холодной водой, пока стекающая жидкость не станет прозрачной.
- Переложите рис в кастрюлю с толстым дном или используйте рисоварку. Залейте крупу рыбным бульоном даси.
- Мацутакэ можно поломать руками на небольшие кусочки или нарезать рядовку тонкими ломтиками, стараясь сохранить оригинальную форму гриба. Переложите нарезанные грибы в бульон.
- Добавьте в кастрюлю соевый соус и соль. Установите сильный огонь и дождитесь закипания. Затем уменьшите огонь и накройте кастрюлю крышкой, чтобы рис мог провариться.
- Не держите грибы на огне слишком долго, иначе рядовка потеряет свой аромат. Через 15 минут после закипания снимите кастрюлю с плиты и оставьте рис под крышкой еще на 10 минут для томления.
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