Этот лайфхак с грибами из TikTok "стоил жизни нескольким людям". Эксперты рассказали, как нельзя определять ядовитость

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Опубликовано: 26.08.2024 11:25 , Обновлено: 26.08.2024

Соцсети, в том числе TikTok, стали платформой для распространения не только развлекательного контента, но и различных лайфхаков, как полезных, так и очень сомнительных. Особенно опасными могут оказаться советы по определению съедобности и ядовитости грибов, сбор которых очень популярен среди белорусов (и не только) в августе и сентябре. Например, один из таких, по словам экспертов, может привести к отравлению и даже смерти.

Практически каждый год в TikTok появляются видео, где люди проверяют ядовитость лесных даров с помощью луковицы. Пользователи утверждают, что если она при варке грибов посинеет или посереет, то всю кастрюлю нужно выбрасывать. И, соответственно, если цвет не изменится, то все грибы пригодны к употреблению. Однако все не так просто.

Даже в комментариях под одним из таких видео люди отметили, что “от поганок лук не меняет цвет, это плохой и не правильный способ проверки”.

“У нас трое детей съели грибов. В настоящее время за их жизнь борются врачи. Некроз печени. Будьте аккуратны с грибами”, — поделилась женщина.

“Нет грибов, которые нельзя есть. Просто некоторые можно съесть один раз в жизни!” — по-философски отметил другой пользователь.

“Лук не всегда синеет”, — написал еще один человек и автор ролика удивленно спросила: “То есть как?”.

“Стоило жизни нескольким людям»

На самом деле, этот народный способ применяли еще наши бабушки. Но, по словам экспертов, он может привести к отравлению и даже смерти.

Так, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии Башкирского медицинского университета (Россия) Гузель Биктимирова назвала метод определения ядовитости грибов с помощью луковицы “абсолютной неправдой”. Она утверждает, что «это заблуждение стоило жизни нескольким людям».

По словам Биктимировой, лук меняет цвет из-за строения грибов.

“То есть, если они относятся к каким-то классам, то они в принципе вызывают такую реакцию, ну скажем, йод с крахмалом реагирует. Это не о ядовитости говорит, а об определенном строении белка грибов», — пояснила она.

И добавила, что яд в грибах нельзя определить “ни на цвет, ни на вкус, ни на запах”.

Специалисты портала ДачаДекор также объясняли, что «изменение цвета [луковицы] происходит по причине наличия в плодовых телах особого фермента под названием тирозиназа», а «такой фермент содержат как некоторые съедобные, так и ядовитые виды».

Кроме того, этот лайфхак также проверили другие пользователи в TikTok, добавив луковицу к мухоморам и сыроежкам. Она не посинела, а осталась белой.

Как не отравиться грибами?

Каксообщили в санитарно-эпидемиологической службы Гомельской области Беларуси, каждый год с началом грибного сезона специалисты регистрируют случае отравления грибами. Среди основных причин там назвалиЕ

неумение распознавать съедобные и ядовитые грибы;

нарушение технологии их приготовления, условий хранения свежих грибов и правил их кулинарной обработки.

Чтобы не отравится грибами, стоит соблюдать важные правила, обратили внимание эксперты:

не употребляйте в пищу как сырые, так и приготовленные грибы, в съедобности которых вы не уверены;

собирайте только те грибы, которые вы хорошо знаете;

не собирайте грибы вдоль автомобильных дорог, железнодорожных путей, в черте города;

не полагайтесь на иллюстрированные руководства при идентификации грибов и определении их съедобности;

не верьте распространённому мифу о съедобности грибов, если их едят насекомые, улитки, черви и т.п.;

не пробуйте сырые грибы на вкус;

не кормите грибами детей;

не покупайте грибы у случайных людей.

Также стоит помнить, что “даже съедобные грибы при неправильном приготовлении и хранении могут стать несъедобными и токсичными”.

“Нельзя хранить свежие грибы более суток, даже в холодильнике, а солёные и маринованные грибы более года”, — подчеркнули в санэпидемслужбе.

Симптомы отравления грибами

Также в санитарно-эпидемиологической службы Гомельской области назвали характерные признаки отравления грибами. Наиболее ранние (спустя 1,5-2 часа после употребления):

тошнота;

рвота;

диарея.

Однако “отравление бледной поганкой можно заподозрить лишь через 8–18 часов, после того как вы съели этот гриб, приняв его за шампиньон или сыроежку”.

При появлении симптомов отравления, после употребления в пищу грибов немедленно обратитесь к врачу.

Тем временем на сайте Министерства здравоохранения Беларуси сказано, что “заболевание, как правило, начинается внезапно, через 3-12 часов после употребления грибов”. Клиническая картина на начальных стадиях:

резкая боль в животе;

неукротимая рвота;

понос;

слабость;

головная боль;

в дальнейшем могут присоединяться судороги, галлюцинации.

Как отличить в лесу ложные грибы от настоящих?

Ранее Телеграф писал, что белорусские леса полны грибов, которые не всегда удаётся отличить от несъедобных двойников. Некоторые из них если и не ядовиты, то могут испортить вcе собранные грибы, если попадут с ними в кастрюлю. Белорусский грибник рассказала в TikTok, по каким приметам можно отличить ложный белый гриб от настоящего.

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