В Минздраве назвали 3 "характерных" признака отравления грибами. Из-за каких белорусы попадают в реанимацию?

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Опубликовано: 24.08.2024 12:05 , Обновлено: 24.08.2024

В Беларуси участились случаи отравления грибами. По состоянию на 24 августа в стране пострадало уже 13 человек, в том числе и 3 детей. В Министерстве здравоохранения назвали 3 явных признака отравления грибами, которые нельзя игнорировать, и рассказали, как грибникам обезопасить себя.

Согласно данным Минздрава, количество отравлений грибами с начала года увеличилось в 1,6 раза относительно того же периода 2023 года. Общее число пострадавших достигло 15 человек, из них 5 – дети в возрасте от 1 года до 11 лет.

“К сожалению, ежегодно, примерно в конце августа – начале сентября, вся медицинская общественность страны бьет тревогу и проводит разнообразные разъяснительные мероприятия о том, что нужно очень аккуратно относиться к грибам. Буквально вчера трое маленьких детей - 8, 3,5 и почти 2 года – отравились грибом бледной поганки”, - рассказал директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, главный внештатный хирург-трансплантолог Минздрава Олег Руммо.

По его словам, сейчас дети находятся в МНПЦ хирургии, трансплантации и гематологии и в детской инфекционной больнице Минска. За их жизни борются ведущие медики страны, включая министра здравоохранения Александра Ходжаева. Минздрав занялся поиском доноров на случай, если наступит тотальный некроз печени. Это станет единственной возможностью спасти детей.

В ведомстве напомнили, что при обнаружении тревожных симптомов после употребления грибов необходимо немедленно обратиться за врачебной помощью и назвали 3 характерных признака, которые указывают на отравление:

заболевание, как правило, начинается внезапно, через 3 - 12 часов после употребления грибов;

на начальной стадии заболевания появляются: резкая боль в животе, неукротимая рвота, понос, слабость, головная боль;

в дальнейшем могут присоединяться судороги, галлюцинации.

Также в ведомстве подчеркнули, что что отравление может наступать не только от употребления ядовитых по своей природе грибов, но и от, так называемых, условно-съедобных, если пренебречь основными правилами их приготовления. Их плодовые тела содержат раздражающие, едкие, горькие ядовитые вещества, способные вызывать отравления.

[info_b]Причиной острого отравления могут стать и съедобные грибы, если они долго находились без кулинарной обработки. Не редкость – отравления недоваренными и сырыми грибами.[/info_b]

Как избежать отравления грибами?

В Минздаве напомнили о необходимости соблюдать элементарные правила профилактики при сборе и употреблении грибов, а именно:

Собирать только известные грибы (существуют специальные справочники съедобных и ядовитых грибов). Не уверены – не берите!

Как можно быстрее сортируйте и обрабатывайте грибы после сбора. Даже первоклассный съедобный гриб может стать ядовитым, если начал подгнивать или долго лежал без обработки.

Доверяйте процесс обработки и приготовления грибов только взрослым.

Не собирайте и не покупайте на рынке переросшие, дряблые, поврежденные личинками и плесенью грибы.

Не пробуйте подозрительные грибы на вкус.

Сливайте отвар после варки грибов, т.к. они обладают способностью поглощать из окружающей среды и накапливать токсичные вещества в концентрациях, в несколько раз превышающих содержание их в почве, воде, растениях. По этой же причине нельзя собирать грибы вдоль автотрасс, рядом с промышленными предприятиями, в черте города.

Заготавливайте впрок только молодые грибы.

Солите, сушите, маринуйте каждый вид грибов отдельно.

Перед отвариванием тщательно промывайте грибы от частичек песка и почвы.

Никогда не покупайте на рынке и «с рук» грибные консервы приготовленные в домашних условиях, а также сухие грибы, грибную икру и различные салаты с грибами.

Пластинчатые грибы необходимо осматривать и брать только с ножками - таким образом, можно идентифицировать бледную поганку, имеющую клубневидное утолщение ножки «воротничок».

Не пренебрегайте правилами приготовления условно-съедобных грибов: их необходимо минимум дважды отваривать, каждый раз не менее 50 минут. Оба раза грибы после варки нужно промывать проточной водой.

Исключите грибы из рациона детей.

Не употребляйте в пищу грибы при наличии болезней печени и обмена веществ. Также нельзя есть грибы людям преклонного возраста.

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Как отличить съедобный гриб от бледной поганки?

Бледная поганка

По словам медиков, чаще всего грибники путают с бледной поганкой сыроежку, из-за чего и получают тяжелейшие отравления печени, вплоть до случаев с летальным исходом.

Отличить бледную поганку от съедобного гриба несложно, если знать основные приметы.

Самым “говорящим” признаком бледной поганки является её ножка. Кроме характерного колечка(юбочки) которое располагается на ней, есть ещё одна отличительная примета, которую можно увидеть, вытащив гриб с корнем. Бледная поганка произрастает из своеобразного мешочка(вольвы) и имеет утолщение у основания, в то время как у съедобной сыроежки либо колпака кольчатого(курочки) подобных примет нет.

[info_b]Важно помнить! Главное правило каждого грибника — не собирать грибы, в которых не уверен. Если вы сомневаетесь в съедобности находки, то откажитесь неё.[/info_b]

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