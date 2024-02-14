В Новой Зеландии нашли супер-Шчучыншчыну? Название этого города произнесет не каждый

🎥 Видео

Опубликовано: 14.02.2024 19:56 , Обновлено: 15.11.2024

Это видео, появившееся в Tiktok, с первого просмотра кажется постановочным. Ну не может же быть название – чего бы там ни было – таким длинным! И тем не менее это правда. Эй, кто там говорил, что нашу Шчучыншчыну трудно выговорить? По сравнению с этим – запросто!

Итак, что же читает мужчина на видео? «Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapilkimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu». Так называется холм высотой 305 метров в Новой Зеландии, в регионе Хокс-Бей. Это название из 86 букв местные жители для удобства в общении часто сокращают до Таумата.

Приблизительный перевод этого слова звучит так: «Вершина холма, где Таматеа, мужчина с большими коленями, который скатывался, забирался и проглатывал горы, известный как поедатель земли, играл на своей флейте для своей возлюбленной».

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Это слово – на «Поле чудес!»

И тут весь сок – в комментариях под видео. Один прекраснее другого!

«Пароль недостаточно надежный, должен содержать спецсимволы, цифры и заглавные буквы». И тут же ответ: «Нет, это лишь только логин». И – ожидаемый финал: «Короче, пока набрал пароль на телефоне, батарея села».

Кого-то осенило: «Это заклинание. Если все выговоришь без ошибки, пойдет дождь».

Написали издевательское рацпредложение: «Это слово – на “Поле чудес”!»

Что-то из школьной практики: «Отлично! А теперь давайте по падежам пробежимся».

И – в продолжение темы: «Хотела бы я такую фамилию! Чтобы учителя 10 раз подумали, прежде чем вызывать меня к доске!».

На вопрос «Что курят в Новой Зеландии?» резонно ответили: «Вот это и курят».

«Боюсь спросить, как называются жители этого населенного пункта» – написал один из комментаторов. И получил ответ: «Да в названии они все перечислены».

Кто-то задал практичный вопрос: «Я вот думаю, как объяснить таксисту, куда мне нужно».

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И классный анекдотец напоследок:

– Ну что, куда поедешь отдыхать?

– Да нашел одно интересное местечко.

– Как называется?

– А знаешь что, не поеду я туда…

А вы говорите – Шчучыншчына. Прекрасно она, родимая, произносится. И даже, как мы знаем, припеваючи:

Ранее Телеграф писал, что в TikTok-аккаунте белорусского Domino’s выложили видео, на котором работница заведения Катя исполняет непритязательный, но очень энергичный танец. Пресс-служба компании предложила подписчикам оставлять комментарии под постом, но не просто так. Пообещали выдать девушке премию, соразмерную количеству оставленных сообщений. Люди откликнулись и мощно раскрутили счетчик.

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