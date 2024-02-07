3 млн. просмотров и 50 тыс. комментариев. За короткое видео белоруске пообещали 18 тыс. рублей

🎥 Видео

Опубликовано: 07.02.2024 19:02 , Обновлено: 07.02.2024

В TikTok-аккаунте белорусского Domino’s выложили видео, на котором работница заведения Катя исполняет непритязательный, но очень энергичный танец. Пресс-служба компании предложила подписчикам оставлять комментарии под постом, но не просто так. Пообещали выдать девушке премию, соразмерную количеству оставленных сообщений. Люди откликнулись и мощно раскрутили счетчик.

За два дня – по состоянию на вечер среды, 7 февраля – ролик набрал 3 млн. 200 тыс. просмотров и 50 тыс. 300 комментариев – в основном хвалебных и коротких типа «Катюха, давай!». Однако еще раньше в компании сообщили, что «премиальный счетчик» остановили на отметке в 18 тысяч. «Мы сделали стоп на 18k комментов. Премии и видео быть», – уточнили в пресс-службе компании.

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В комментариях тут же потребовали снять видео, как Кате вручают премию. И предупредили: «Если что, придем все оравой» и «откажемся от съедения пицц».

Ранее Телеграф писал, что в TikTok более 150 тысяч просмотров набрало видео, где женщина рассказала, как начала эпопею под названием «лечение зубов». По словам автора ролика, это «безумно дорого». Люди, посмотревшие видео, активно подхватили тему и оставили более восьмисот комментариев. А как цены на стоматологические услуги объяснили в Минздраве?

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