В Минске 27 февраля побит тепловой рекорд. А что в областях?

Опубликовано: 27.02.2024 16:40 , Обновлено: 27.02.2024

По информации сервиса «Погода Google», по состоянию на 16:00 вторника, 27 февраля, в Минске была зафиксирована температура +11,3. Это означает, что побит рекорд температуры для этого дня, его зафиксировали в 2019 году на уровне +11,2.

Также не устоял рекорд 27 февраля в Бресте. Он был установлен в 2002 году (+13,2), а 27 февраля 2024-го, также по состоянию на 16 часов, отмечалось +15!

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По другим областным центрам республики рекорды сегодня не состоялись. В Гродно на это время дня было +12. В Гомеле, Могилеве и Витебске – одинаковая +8.

[inf]К слову, минимальная температура в этот день за все годы наблюдений была зафиксирована в Бресте 27 февраля 1956 года. Антирекорд составил -32,6 градуса.[/inf]

Ранее Телеграф писал, что во вторник, 27 февраля, в телеграм-канале Белгидромета появились штормовые гидрологические предупреждения. Вода почти преодолела опасную отметку в Гомельской и Могилевской областях.

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