Автомобилисты засняли на видео "пылевого дьявола" у трассы под Минском

🎥 Видео

Опубликовано: 10.05.2023 08:04 , Обновлено: 10.05.2023

Необычное для Беларуси природное явление можно было наблюдать 9 мая под Минском. Над полем в непосредственной близости от трассы Минск-Могилёв пронёсся пылевой вихрь, который метеорологи нередко называют "пылевым дьяволом".

Как пояснил автор видео, который поделился им в соцсетях, пылевой вихрь непосредственно на автомобильную дорогу не занесло, но зрелище от этого было не менее пугающим и завораживающим.

“Он от дороги шел. Когда начался, не знаю, но когда остановились, чтобы снять, — он почти сразу рассеялся, подойдя к деревьям возле домов”, — рассказал автор, ошибочно называя это природное явление смерчем.

Отметим, что пылевые вихри возникают, как правило, в тёплую, безоблачную погоду: нагретый воздух поднимается вверх от земли и увлекает за собой пыль, песок и мелкие камни. Такие природные явления в Беларуси регистрируют не часто.

После одного из таких случаев белорусский синоптик Дмитрий Рябов пояснял, что это - не торнадо или смерч, а так называемые “пылевые дьяволы”. По его словам, такие пылевые вихри недолговечны (рассеиваются за пару секунд или минут), так что автору видео действительно повезло “словить пылевого дьявола” на камеру.