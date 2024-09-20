В Беларуси нашли редкий мохнатый гриб-"львиная грива". Можно ли его есть?

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Опубликовано: 20.09.2024 11:15 , Обновлено: 20.09.2024

В Беловежской пуще в сентябре обнаружили очень редкий и уникальный гриб — гериций гребенчатый (Hericium erinaceus Pers), который также называют "львиной гривой". Он выглядит как мохнатое облако или как волосы, стекающие вниз.

Hericium erinaceus известен не только как гериций гребенчатый, но и как ежовик гребенчатый (потому что его шипы напоминают ежа). Также в народе в разных странах его называют:

грибная лапша;

дедова борода;

гриб Пом-Пом;

обезьянья голова (перевод китайского названия «хоутоугу»);

ямабушитаке (японское название).

В Беларуси его поканаходили только в Беловежской пуще. Первый раз — в 1967 году. А в 2024 году мохнатый гриб обнаружили на территории сразу в 3 местах.













Дело в том, что ежовик требователен к температуре, влажности, а также к субстрату. Гриб предпочитает расти на мертвой древесине, которое очень много в нетронутых пущанских лесах. Лучше всего ему подходит дуб или граб. К слову, иногда гериций можно встретить на живых ослабленных деревьях.

[info_b]В Беловежской пуще полагают, что гриб целесообразно внести в Красную книгу.[/info_b]

Этот гриб пахнет как гниющее мясо, а выглядит как инопланетное существо. Где растет в Беларуси и можно ли его есть?

Сезон гриба: с начала августа по октябрь. При этом его можно вырастить и искусственно — в опилках или соломе.

Гриб съедобный. А в народной медицине разных стран его также используют как лекарство, например, для лечения гастрита, рака пищевода, желудка.

Согласно исследованию ученых, опубликованному в Национальной библиотеке медицины США, ежовик гребенчатый содержит два особых соединения, которые могут стимулировать рост клеток мозга: гериценоны и эринацины.

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Также исследования на животных показали, что экстракт ежовика гребенчатого оказывает противовоспалительное действие, которое может уменьшить симптомы тревоги и депрессии у мышей.

Ранее Telegraf.news писал, что в Польше заядлый грибник обнаружил редкий и один из самых дорогих грибов в мире — рядовку обутую (или мацутакэ). По оценкам специалистов, рыночная цена за килограмм достигает 2 тыс. долларов. Узнали, где такой может расти в Беларуси.

В Польше нашли редкий гриб-рядовку, который стоит 2 тыс. долларов. Где растет в Беларуси?