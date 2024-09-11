Этот гриб пахнет как гниющее мясо, а выглядит как инопланетное существо. Где растет в Беларуси и можно ли его есть?

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Опубликовано: 11.09.2024 11:26 , Обновлено: 15.11.2024

Представьте себе гриб, который пахнет тухлятиной, а выглядит так, словно прилетел к нам с другой планеты или его вообще послали из ада. Такой странный, но вполне реальный житель лесов (и не только) может шокировать даже опытных грибников. Узнайте, где искать это необычное создание природы и самое главное — можно ли его употреблять в пищу?

Речь идет об Антурус Арчере (Clathrus archeri) — виде грибах семейства весёлковые. В народе их прозвали “пальцами дьявола” и “щупальцами осьминога”.

Плодовое тело гриба изначально имеет форму яйца, но со временем оно меняет форму и начинает напоминать осьминога – отсюда и его прозвища. Интенсивный красный цвет привлекает внимание, но гриб издает очень неприятный запах, похожий на запах гниющего мяса.

Явной ножки у этого гриба нет. Внутренняя поверхность лопастей по структуре напоминает пористую, морщинистую губку, покрытую тёмными нерегулярными пятнами оливковой, слизистой, спороносной глебы.

Гриб не ядовит, однако из-за запаха его считают несъедобным. По словам ученых, если кто-то рискнет его употребить, гарантировано получит расстройство желудка и кишечника.

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Распространяется он в хвойных лесах и лугах, с июня по сентябрь.

В Беларуси этот экзотический вид встречается очень редко. Впервые в нашей стране “пальцы дьявола” обнаружили в июле 2021 года на одной из дач под Заславлем Минской области.

"Пальцы дьявола" под Заславлем

“Гриб нашла по жуткому запаху недалеко от участка, изначально думала, что ушла в последний путь какая-то кошка или собака. В кустах и искала нечто подобное, но нашла что-то красное и непонятное, ужасно пахнущее и явно живое”, — рассказала тогда хозяйка дачи Анастасия порталу Onliner.

[info_b]К слову, первоначально Антурус Арчере росли только в Австралии, Новой Зеландии и Тасмании. Вероятно, в Европу он попал вместе с почвой и растениями, завезенными в ботанические сады.[/info_b]

По словам научного сотрудника лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники при НАН Беларуси Анны Антонович, в Беларусь споры гриба могли принести птицы или насекомые. Или их завезли на транспорте.

А специалист-миколог, преподаватель Витебского государственного университета Павел Колмаков добавил, что причиной прорастания “осьминога” в Беларуси может быть очень жаркое и сухое лето.

Если вы вдруг встретите такой гриб - не пугайтесь. Однако ради вашего благополучия лучше отойти подальше (из-за сильного неприятного запаха). Или же, наоборот, попробуйте заткнуть нос и попытайтесь сделать фото для соцсетей :)

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