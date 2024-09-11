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Этот гриб пахнет как гниющее мясо, а выглядит как инопланетное существо. Где растет в Беларуси и можно ли его есть?

Этот гриб пахнет как гниющее мясо, а выглядит как инопланетное существо. Где растет в Беларуси и можно ли его есть?
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Представьте себе гриб, который пахнет тухлятиной, а выглядит так, словно прилетел к нам с другой планеты или его вообще послали из ада. Такой странный, но вполне реальный житель лесов (и не только) может шокировать даже опытных грибников. Узнайте, где искать это необычное создание природы и самое главное — можно ли его употреблять в пищу?

Речь идет об Антурус Арчере (Clathrus archeri) — виде грибах семейства весёлковые. В народе их прозвали “пальцами дьявола” и “щупальцами осьминога”.

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Плодовое тело гриба изначально имеет форму яйца, но со временем оно меняет форму и начинает напоминать осьминога – отсюда и его прозвища. Интенсивный красный цвет привлекает внимание, но гриб издает очень неприятный запах, похожий на запах гниющего мяса.

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Явной ножки у этого гриба нет. Внутренняя поверхность лопастей по структуре напоминает пористую, морщинистую губку, покрытую тёмными нерегулярными пятнами оливковой, слизистой, спороносной глебы.

Гриб не ядовит, однако из-за запаха его считают несъедобным. По словам ученых, если кто-то рискнет его употребить, гарантировано получит расстройство желудка и кишечника.

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Распространяется он в хвойных лесах и лугах, с июня по сентябрь.

В Беларуси этот экзотический вид встречается очень редко. Впервые в нашей стране “пальцы дьявола” обнаружили в июле 2021 года на одной из дач под Заславлем Минской области.

"Пальцы дьявола" под Заславлем
"Пальцы дьявола" под Заславлем

“Гриб нашла по жуткому запаху недалеко от участка, изначально думала, что ушла в последний путь какая-то кошка или собака. В кустах и искала нечто подобное, но нашла что-то красное и непонятное, ужасно пахнущее и явно живое”, — рассказала тогда хозяйка дачи Анастасия порталу Onliner.

[info_b]К слову, первоначально Антурус Арчере росли только в Австралии, Новой Зеландии и Тасмании. Вероятно, в Европу он попал вместе с почвой и растениями, завезенными в ботанические сады.[/info_b]

По словам научного сотрудника лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники при НАН Беларуси Анны Антонович, в Беларусь споры гриба могли принести птицы или насекомые. Или их завезли на транспорте.

А специалист-миколог, преподаватель Витебского государственного университета Павел Колмаков добавил, что причиной прорастания “осьминога” в Беларуси может быть очень жаркое и сухое лето.

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Если вы вдруг встретите такой гриб - не пугайтесь. Однако ради вашего благополучия лучше отойти подальше (из-за сильного неприятного запаха). Или же, наоборот, попробуйте заткнуть нос и попытайтесь сделать фото для соцсетей :)

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