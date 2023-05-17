В Беларуси начался сезон маслят и подберезовиков. Где пошли и можно ли их есть?

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Опубликовано: 17.05.2023 13:49 , Обновлено: 17.05.2023

Белорусские грибники поделились первой настоящей радостью в 2023 году. В лесах появились молодые и всеми любимые подберёзовики и подосиновики. Кое-кто собирает маслята корзинами.

Урожай привычных подберезовиков стали собирать на юге Беларуси. Первые фото пришли из-под Пинска и других районов Брестской области. А грибник из Гомельской области нашел первый подосиновик!

В МНС рассказали, как пристально следят за белорусскими грибниками, чтобы те платили налог

В группе «Грибы Беларуси» с 1 мая начали хвалиться и маслятами под Бобруйском.

Естественно, пока рано говорить о массовом урожае. Всё-таки на дворе середина мая. Но начало сезона многообещающее. Весенние подберезовики, маслята и подосиновики по пищевым свойствам ничем не отличаются от летних или осенних.

Кстати, доля грибов в Беларуси, загрязненных радиацией, годами остается неизменной. Все потому, что основная часть радионуклидов находится в лесной подстилке и верхнем слое почвы — там, где развивается грибница. Если съесть зараженные грибы, это приводит к дополнительному облучению организма. В МЧС рассказали, какие грибы больше всего накапливают цезий-137, и как его можно уменьшить. Обязательно следуйте правилам и не собирайте грибы в загрязненной местности.

В МЧС Беларуси назвали грибы, которые накапливают больше всего радиации

Ранее Телеграф сообщил, что польская лесная служба опубликовала советы, как правильно собирать грибы. Заодно там разрешили вечный спор — срезать их ножом, или же просто выдергивать.

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