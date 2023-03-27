В МНС рассказали, как пристально следят за белорусскими грибниками, чтобы те платили налог

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Опубликовано: 27.03.2023 16:24 , Обновлено: 27.03.2023

В Министерстве по налогам с борам (МНС) 27 марта рассказали, насколько внимательно следят за уплатой подоходного налога белорусскими грибниками и сборщиками ягод.

По словам начальника главного управления налогообложения физлиц МНС Андрея Ковалевского, налоговые органы ориентированы на проверки «на рискоориентированном подходе».

Чиновник объяснил, что сотрудники МНС проверяют тех белорусов, которые «несут значительнейшие расходы, покупают дорогостоящие недвижимость, транспортные средства» и при этом «не получают доходы или получают их в незначительном размере». Или же являются учредителями, руководителями организаций, у которых «постоянно годами допускается убыточная деятельность, зарплата — на уровне минимальной».

«Те лица не заявят, что они на свои коттеджи или на шикарные автомобили [накопили] за счет сбора грибов и ягод. Те, кто занимаются сбором грибов и ягод, они, наверное, как правило, не могут позволить себе громадные расходы», — подчеркнул Ковалевский.

То есть, отметил представитель МНС, грибники, огородники и т.д. «по рискоориентированному подходу не подпадают».

И добавил, что есть лишь «единичные случаи».

Налог на сбор грибов и ягод

Напомним, с 2022 года некоторые белорусы должны платить налог с доходов от продажи и сдачи лекарственных растений, ягод, грибов, орехов и другой дикорастущей продукции.

Однако только если человек указал доходы от грибов, ягод и т.д. (в пояснениях по требованию налоговой) в качестве источников доходо в, которые направлены на приобретение имущества и иные расходы. Тогда нужно будет заплатить 10% с суммы, превысившей в течение года 200 базовых величин.

По данным МНС, в первом полугодии 2022-го «десять человек заявили доходы, направленные на приобретение дорогостоящего имущества, полученные от продажи дикорастущей продукции и от реализации продукции с личного подсобного хозяйства (с суммы, превышающей 200 базовых величин за год). Общая сумма предъявленного им налога — 56,5 тысячи рублей».

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