В МЧС Беларуси назвали грибы, которые накапливают больше всего радиации

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Опубликовано: 04.10.2022 15:29 , Обновлено: 04.10.2022

Доля грибов в Беларуси, загрязненных радиацией, годами остается неизменной. Все потому, что основная часть радионуклидов находится в лесной подстилке и верхнем слое почвы — там, где развивается грибница. Если съесть зараженные грибы, это приводит к дополнительному облучению организма. В МЧС рассказали, какие грибы больше всего накапливают цезий-137, и как ее можно уменьшить.

По словам специалистов Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, все грибы можно разделить на три группы — слабонакапливающие, средненакапливающие, сильнонакапливающие.

К первой и второй относят:

пенок осенний,

гриб-зонтик,

дождевик,

шампиньон,

лисичка настоящая,

белый гриб,

подосиновик,

подберезовик,

рядовка.

Их разрешают собирать в лесах с плотностью загрязнения до 2 Ки/км2.

А вот сильно накапливают цезий-137 такие грибы, как:

горькушка,

польский гриб,

масленок,

груздь настоящий и черный,

колпак кольчатый,

скрипица,

волнушка розовая,

зеленка,

сыроежка,

решетник.

Их можно собирать в лесах с плотностью загрязнения до 1 Ки/км2.

Кстати, в июле 2022 года в Гомельской области нашли превышения содержания цезия в грибах из 11 районов: Брагинского, Буда-Кошелевского, Ветковского, Кормянского, Лельчицкого, Лоевского, Мозырского, Наровлянского, Речицкого, Рогачевского, Чечерского.

Содержание цезия-137 в свежих грибах не должно превышать 370 Бк/кг, в сушеных – 2 500 Бк/кг.

Как уменьшить радиацию в грибах?

Эксперты из МЧС назвали несколько способов снизить содержание цезия-137 в грибах:

Отварить свежие грибы (сам отвар не использовать);

Вымочить свежие грибы;

Вымочить и отварить сушеные грибы. В этом случае отвар также нельзя использовать.

Так, при варке боровиков (белых грибов), подосиновиков, подберезовиков в течение 30 минут содержание цезия-137 в них снижается в 2 раза. А моховикам и польским грибам нужно еще меньше — всего 10 минут.

Грузди, зеленки и подзеленки, а также сушеные грибы следует вымачивать 6–12 часов. Тогда радиации станет в 1,5–2 раза.

Специалисты предупредили, что при сушки загрязненных грибов радиация, наоборот, увеличивается, так как испаряется влага. Поэтом сушить можно только чистые.

Не влияет на содержание цезия-137 заморозка грибов.

Ранее Телеграф писал, что в Добрушском районе уровень радиации в грибах превысил норму в 47 раз:

В Добрушском районе уровень радиации в грибах превысил норму в 47 раз