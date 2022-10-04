В МЧС Беларуси назвали грибы, которые накапливают больше всего радиации
Доля грибов в Беларуси, загрязненных радиацией, годами остается неизменной. Все потому, что основная часть радионуклидов находится в лесной подстилке и верхнем слое почвы — там, где развивается грибница. Если съесть зараженные грибы, это приводит к дополнительному облучению организма. В МЧС рассказали, какие грибы больше всего накапливают цезий-137, и как ее можно уменьшить.
По словам специалистов Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, все грибы можно разделить на три группы — слабонакапливающие, средненакапливающие, сильнонакапливающие.
К первой и второй относят:
- пенок осенний,
- гриб-зонтик,
- дождевик,
- шампиньон,
- лисичка настоящая,
- белый гриб,
- подосиновик,
- подберезовик,
- рядовка.
Их разрешают собирать в лесах с плотностью загрязнения до 2 Ки/км2.
А вот сильно накапливают цезий-137 такие грибы, как:
- горькушка,
- польский гриб,
- масленок,
- груздь настоящий и черный,
- колпак кольчатый,
- скрипица,
- волнушка розовая,
- зеленка,
- сыроежка,
- решетник.
Их можно собирать в лесах с плотностью загрязнения до 1 Ки/км2.
Кстати, в июле 2022 года в Гомельской области нашли превышения содержания цезия в грибах из 11 районов: Брагинского, Буда-Кошелевского, Ветковского, Кормянского, Лельчицкого, Лоевского, Мозырского, Наровлянского, Речицкого, Рогачевского, Чечерского.
Содержание цезия-137 в свежих грибах не должно превышать 370 Бк/кг, в сушеных – 2 500 Бк/кг.
Как уменьшить радиацию в грибах?
Эксперты из МЧС назвали несколько способов снизить содержание цезия-137 в грибах:
- Отварить свежие грибы (сам отвар не использовать);
- Вымочить свежие грибы;
- Вымочить и отварить сушеные грибы. В этом случае отвар также нельзя использовать.
Так, при варке боровиков (белых грибов), подосиновиков, подберезовиков в течение 30 минут содержание цезия-137 в них снижается в 2 раза. А моховикам и польским грибам нужно еще меньше — всего 10 минут.
Грузди, зеленки и подзеленки, а также сушеные грибы следует вымачивать 6–12 часов. Тогда радиации станет в 1,5–2 раза.
Специалисты предупредили, что при сушки загрязненных грибов радиация, наоборот, увеличивается, так как испаряется влага. Поэтом сушить можно только чистые.
Не влияет на содержание цезия-137 заморозка грибов.
Ранее Телеграф писал, что в Добрушском районе уровень радиации в грибах превысил норму в 47 раз:
В Добрушском районе уровень радиации в грибах превысил норму в 47 раз