Утренняя зарядка для мозга. Разгадаете ребус, который взбодрит лучше, чем кофе?
Чувствуете, что утро никак не начинается, а мозг еще не проснулся? Зарядитесь энергией и бодростью с помощью этого простого, но увлекательного ребуса!
[info_b]Подсказка: слово в ответе вам точно не помешает![/info_b]
Внимательно рассмотрите все элементы картинки. Что видите? Бегущий человек, стрелка, буквы… Всё просто!
Готовы узнать ответ?
Правильный ответ
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Ответ: КОФЕ
“ФЕ” бежит к “О”→ к О ФЕ = “КОФЕ”
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С добрым утром!
Поделитесь этим ребусом с друзьями и помогите им проснуться!
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Ранее Telegraf.news писал, что головоломки — отличный способ развлечься и потренировать свой ум. Они требуют логического мышления, креативности и интуиции.
И одна из самых интересных головоломок — задача с перемещением спички. Эта может заставить мозг кипеть, поэтому справятся с ней только самые сообразительные.
В интернете ломают голову над новой задачей со спичками. А вы сможете решить?
А в этой головоломке почти никто не может найти часы, которые отличаются от остальных, за очень короткое время.
99% людей не могут найти часы с отличием за 10 секунд! А вы справитесь?
К слову, если вы уверены в своих внимательности и зрении, попробуйте найти самолёт среди облаков на картинке. Кажется, это одна из сложнейших задач на Telegraf.news.
Сможете найти самолёт, спрятанный среди облаков? 99% людей сдаются