Сможете найти самолёт, спрятанный среди облаков? 99% людей сдаются

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Опубликовано: 08.05.2024 15:28 , Обновлено: 08.05.2024

Глядя на бескрайнее небо, усыпанное пушистыми облаками, сложно представить, что где-то там, среди этой белой ваты, летит такая же огромная железная птица. Но это так! На фотографии, сделанной из иллюминатора самолёта, запечатлен другой воздушный лайнер, искусно замаскированный среди облачного покрова. Готовы проверить свою наблюдательность?

Внимательно изучите фотографию. Где-то среди облаков летит самолёт. Ваша задача – найти его! Не сдавайтесь сразу – это настоящий вызов для ваших глаз и мозга.

Обратите внимание на геометрические формы. Самолёт имеет чёткие линии и контуры, в отличие от хаотичных форм облаков.

Ищите контраст. Самолёт, скорее всего, будет иметь более тёмный цвет, чем окружающие его облака.

Не фокусируйтесь на деталях. Сначала попробуйте найти общие очертания самолёта.

Сдаётесь?

Ответ

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Самолёт находится в нижней левой части изображения, немного правее двигателя самолёта, из которого ведется съемка. Он выглядит как небольшая темная геометрическая фигура узнаваемой формы.

Вы можете приблизить картинку, чтобы увидеть самолёт четче.

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