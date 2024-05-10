99% людей не могут найти часы с отличием за 10 секунд! А вы справитесь?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 10.05.2024 14:04 , Обновлено: 10.05.2024

Готовы проверить свою внимательность и бросить вызов большинству? На первый взгляд все часы на картинке выглядят одинаково. Но среди них затаились одни, которые отличаются от остальных. Большинство людей не могут найти их за короткий срок. А вы сможете доказать, что не такой, как все?

Вот наше напутствие:

Иногда то, что мы ищем, находится прямо перед нами, но мы просто не замечаем этого.

Обращайте внимание на детали. Даже самая маленькая может иметь значение.

Думайте нестандартно. Возможно, решение не так очевидно, как кажется.

Засеките 10 секунд. Вы готовы? Поехали!

Время вышло! Удалось найти отличающиеся часы?

Ответ

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Отличающиеся часы находятся в третьем ряду, вторые справа. У этих часов часовая и минутная стрелки поменялись местами.

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Поделитесь этой загадкой с друзьями и узнайте, кто из вас самый внимательный!

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