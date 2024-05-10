99% людей не могут найти часы с отличием за 10 секунд! А вы справитесь?
Готовы проверить свою внимательность и бросить вызов большинству? На первый взгляд все часы на картинке выглядят одинаково. Но среди них затаились одни, которые отличаются от остальных. Большинство людей не могут найти их за короткий срок. А вы сможете доказать, что не такой, как все?
Вот наше напутствие:
- Иногда то, что мы ищем, находится прямо перед нами, но мы просто не замечаем этого.
- Обращайте внимание на детали. Даже самая маленькая может иметь значение.
- Думайте нестандартно. Возможно, решение не так очевидно, как кажется.
Засеките 10 секунд. Вы готовы? Поехали!
Время вышло! Удалось найти отличающиеся часы?
Ответ
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Отличающиеся часы находятся в третьем ряду, вторые справа. У этих часов часовая и минутная стрелки поменялись местами.
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Поделитесь этой загадкой с друзьями и узнайте, кто из вас самый внимательный!
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