Украинцы случайно «пошли в наступление» на Беларусь на танке

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Опубликовано: 01.11.2022 16:41 , Обновлено: 01.11.2022

Украинские военные опубликовали в соцсетях кадры, как ездили на танке (или БТР) около границы с Беларусью и случайно проехали украинский знак.

«Ездили, немного [ошиблись], возвращаемся, заезжаем уже в Украину. Поездили на белорусов глянуть», — со смехом рассказали военные.

Они также пошутили, что из-за этого, возможно, белорусские пограничники подумали, что украинцы «пошли в наступление».

[info_b]Отметим, что знак Украина не значит, что военные едут до этого по белорусской территории.[/info_b]

[info_b]В Госпогранкомитете никак произошедшее не комментировали.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что глава Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо в эфире гостелеканала ОНТ заявил, что украинцы повесили на границе чучело в российской военной форме.

Кроме того, он пожаловался, что украинцы «могут прийти на границу в воздух пострелять». А еще «наставили мин прямо на асфальт».

Украинцы повесили чучело русского солдата на границе с Беларусью — Лаппо

А еще ранее он говорил, что что границу Украины «с той стороны», кроме пограничников, охраняют территориальная оборона и другие.

«Мы даже не понимаем, кто, потому что ходят без опознавательных знаков», — сказал Лаппо.

ГПК Беларуси выставил на границу с Украиной «маневренные группы»

При этом в ГПК Беларуси предложили украинцам отвести от белорусской границы войска. Об этом командующий пограничными войсками Беларуси Анатолий Лаппо заявил 14 октября.

Глава ГПК Беларуси предложил украинцам отвести от границы войска