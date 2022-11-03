Ученые рассказали, почему людям нельзя дышать на кошек

Опубликовано: 03.11.2022 16:41 , Обновлено: 03.11.2022

Вы знали, что кошкам нельзя дуть на мордочку или дышать на них? На это есть серьезные причины, по которым животные не терпят такого поведения.

Обостренные чувства

Во-первых, причина, по которой питомцам не нравятся, когда вы дышите или дуете им в морду, заключается в остроте их чувств, рассказали специалисты портала Koty.

Дело в том, что органы чувств кошек гораздо более развиты, чем наши человеческие. Глаза и нос мурлык очень чувствительны к любым внешним раздражителям, например, к «ветреному» потоку воздуха, который немедленно высушивает естественно влажный нос.

Вот почему частой реакцией кошки является попытка смочить нос собственным языком, чтобы предотвратить внезапное высыхание слизистой оболочки.

Запах

Другая причина, тесно связанная с кошачьим сенсорным аспектом, заключается в том, что питомцы не обязаны обожать запах из вашего рта. Этот аромат они чувствуют нечасто, и им совсем не хочется чувствовать его чаще, чем нужно.

Проще говоря, у животных гораздо больше обонятельных рецепторов, чем у нас, и их обоняние почти идеально… Поэтому запах изо рта человека может их отпугнуть.

Зачем кошки спят с человеком? Оказывается, не только потому, что любят

Тревожный сигнал

Кроме того, мурлыки иногда просто неправильно истолковывают, когда человек дует на них. Они воспринимают это как агрессивное поведение, потому что среди кошек это сигнал, означающий неизбежную драку.

Животное воспринимает хозяина немного как большую кошку, которая выдыхает и надувает щеки, готовясь к атаке.

Неприятная неожиданность

Другая проблема заключается в том, что кошки просто не ожидают от нас такого поведения. Обычно мы ласкаем их другими способами — поднимаем, гладим, целуем, обнимаем.

Скорее всего, они знают, чего от нас ожидать, когда мы приветствуем их, когда они приходят домой, или зовем их по имени за едой в определенное время.

Если человек внезапно начинает дышать на питомца, это приводит их в шок.

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Личное пространство

Как известно, кошки — индивидуалисты. Они не любят значительного вторжения в их личное пространство.

Большинство мурлык начинают испытывать дискомфорт или даже страх, когда кто-то приближается к ним на очень близкое расстояние.

Кроме того, выпущенная струя воздуха только усугубит ситуацию и вызовет еще больший стресс у кошки. Животное может ответить шипением, рычанием или более агрессивным поведением, например, укусить хозяина.

Кого любят кошки? Вы станете их лучшим другом, если будете делать так

У кошек есть свои симпатии и антипатии. Они внимательно наблюдают за поведением людей и подвергают их собственной оценке. В результате они решают, с кем стоит ладить, а кого лучше избегать. В какой группе вы? Все зависит от поведения.

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