Зачем кошки спят с человеком? Оказывается, не только потому, что любят

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Опубликовано: 06.10.2022 10:13 , Обновлено: 06.10.2022

Разные кошки по-разному ведут себя с людьми. Одни держат дистанцию всю жизнь, а другие очень хотят, чтобы вы их постоянно держали на руках. То же самое касается и сна. Есть такие питомцы, которые с удовольствием спят с хозяином, а есть те, кто никогда даже не приляжет рядом. Почему так происходит?

Если кошка не спит с вами, это не значит, что она вас ненавидит. Возможно, животному просто не нравится такая близость, или в детстве оно плохо общалась с людьми. С этим вы ничего не можете поделать, кроме как принять его предпочтения.

Но почему другие кошки все же любят спать с человеком?

Чувство безопасности

Одной из причин такого поведения является потребность в безопасности . Хотя она и является хищником, но все же может стать жертвой более крупного животного. Поэтому должна всегда быть начеку.

Во время сна животное наиболее уязвимо. Неудивительно, что оно хочет обеспечить дополнительную защиту в это время. Хозяин — это такой телохранитель, который — в случае необходимости — не только предупредит о надвигающейся опасности, но и защитит своего любимого питомца.

Грелка

Кошки любят тепло. Днем они активно ищут его источники. Солнечное пятно на полу, горячая приставка, роутер, игровая приставка — все это идеально подходит для кровати. Наше тело также выполняет ту же функцию.

Особенно голова — это самая теплая ее часть. Многим кошкам нравится ложиться прямо на нее, чтобы согреться ночью. Температура тела мурлыки на 3-4 градуса выше нашей, поэтому ее «тепловой комфорт» находится в более высоких регистрах, чем человеческий.

Потребность в общении

Чрезвычайно общительные кошки любят спать с людьми, потому что им это просто нравится. Если мы нравимся питомцу, он считает нас другом. Неудивительно, что животное хочет проводить с нами как можно больше времени.

Конечно, кошки гораздо более независимые животные, чем собаки. Однако иногда даже кошка может чувствовать себя одинокой.

Помните, что близость на кошачьем языке может означать нечто иное, чем близость на человеческом языке. Сон на одном диване, даже без физического контакта, может быть большой близостью для кошки, хотя нас это может и расстроить.

Чувство собственности

Наконец, кошки любят спать с людьми из-за того, что хотят показать окружающим, что человек принадлежит им.

Для этого он помечает это своего хозяина запахом, получаемым от феромонных желез, расположенных на его теле. Потираясь о человека, он оставляет на нем запаховые метки, которые для любого другого человека будут информацией о том, что «этот двуногий уже занят».

Кого любят кошки? Вы станете их лучшим другом, если будете делать так

У кошек есть свои симпатии и антипатии. Они внимательно наблюдают за поведением людей и подвергают их собственной оценке. В результате они решают, с кем стоит ладить, а кого лучше избегать. В какой группе вы? Все зависит от поведения.

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