"Только горя с ним хлебнешь" - Зоопсихолог объяснил белорусам, как правильно выбирать собак

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Опубликовано: 07.04.2025 10:16 , Обновлено: 07.04.2025

Покупка питомца - важный момент, который определит всю вашу совместную жизнь и возможные трудности. Но многие не придают этому большого значения, выбирая друга по принципу “милой мордашки”. А зря, ведь у каждой породы, как и у человека - свой характер, который нужно еще и ужить с собственным. Гродненский зоопсихолог Олег Петров открыл глаза на то, что даже безобидная чихуахуа может оказаться "доминантом, который будет строить всю семью".

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Олег Петров — дипломированный зоопсихолог-консультант (специалист по поведению собак) из Гродно. Окончил курс дополнительного профессионального образования по зоопсихологии в «Альфа школе» г. Ярославль (Россия). Основное направление деятельности не дрессировка, а коррекция поведения и воспитание собак в быту. Учит людей понимать питомцев. Автор курса «Я и мой щенок”. Опыт в сфере — более 10 лет.

По словам эксперта, на его счету свыше 3 тысяч часов онлайн-консультаций и личных встреч, а также порядка 25 тысяч довольных клиентов.

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Как выбрать собаку?

По опыту зоопсихолога, белорусов, которые ответственно подошли к вопросу выбора питомца, он может пересчитать по пальцам одной руки.

“В моей практике было максимум 5 клиентов, которые попросили помочь подыскать подходящую собаку. Хотя это тоже очень важно. Возможно, даже в большей степени ,чем последующее воспитание и, тем более, исправление ошибок”, - обратил внимание специалист.

И отдельно подчеркнул, что собаку нужно выбирать не по красоте. Ведь у каждой породы есть “свои причуды”.

“Надо четко понимать: если ты лежебока и возьмешь себе добермана - только горя с ним хлебнешь. Ведь это активная собака, которой нужен хороший выгул. С животным надо заниматься и отдавать ему 95% личного времени , а ты валяешься на диване. Конечно, дом будет разнесен: вой, лай и хаос при выгуле на улице”, - отровенен эксперт.

Доберман, фото иллюстрационное

Он также указал на то, что абсолютно у всех собак - разный характер. И это нужно принять.

“Есть врожденные доминанты - таких практически невозможно воспитать. Их очень мало - одна из тысячи - но они есть. И кому-то попадаются. Причем рождаются в любой породе. Даже чихуахуа может быть таким доминантом, что будет строить всю семью”, - поразил Олег Петров.

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Чихуахуа, фото иллюстрационное

Какая порода лучше?

В просьбе сориентировать, какую же собаку предпочтительнее взять для комфортной жизни, эксперт ответил: “Невозможно сказать, что одна порода хорошая, а вторая плохая”. С подобными утверждениями отдельных специалистов он категорически не согласился.

Однако не отрицал, что “породность и темперамент, безусловно, влияют на животное. Но “куда важнее его в первую очередь воспитать - вот что главное”.

“Есть “умные” породы: немецкая овчарка, кане-корсо, алабай, пудель. Люди берут их и думают, что они рождены такими и априори все умеют. Но если вы ребенка отдадите в школу, и 10 лет он там ничего не будет учить, то разве выйдет оттуда умным? Нет. Точно так же и щенок”, - привел аналогию консультант.

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Кане-корсо, фото иллюстрационное

Когда воспитывать собаку?

Белорусский зоопсихолог Олег Петров считает, что дрессировать собаку - учить командам - можно всю ее жизнь: “Вы это сделаете хоть в 10 лет”. “Сидеть” и “Дай лапу”, по словам специалиста, тренируются абсолютно в любом возрасте”. А вот воспитать животное нужно успеть до 1 года.

“Вся “муштра” - имеется в виду дрессировка - начинается в 6-7 месяцев. До этого времени мы собаку воспитываем”, - объяснил профессионал.

И сделал важную пометку: “Если вы придете к кинологу с недисциплинированным питомцем, который скачет и дуреет, он ответит, что вы только подкинули ему проблем”.

Пудель и джек-рассел-терьер, фото иллюстрационное

Ранее Telegraf.news писал о том, что чаще всего собак заводят, чтобы скрасить жизнь или одиночество. В этом и весь подвох, убежден зоопсихолог из Гродно Олег Петров. Профессионал рассказал нашей журналистке, почему категорически нельзя залюбливать четвероногих и от чего у них вырастает “корона” на голове.

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