«Не кричите на ребенка при собаке» — Зоопсихолог из Гродно объяснил, почему питомцы становятся агрессивными

🎤 Мнение

Опубликовано: 11.03.2025 12:23 , Обновлено: 17.03.2025

Пора честно признать: большинство людей берут собак, видя в них милых пушистиков, но не до конца осознают, с кем имеют дело. Особенно остро проблема заметна, когда в доме появляются или уже есть дети. Именно тогда многие сталкиваются с хаосом и агрессией со стороны питомца. Белорусский зоопсихолог Олег Петров убежден, что для достижения гармонии между всеми домочадцами важно понимать "собачий язык". Некоторыми ценными наблюдениями эксперт поделился с журналисткой Telegraf.news.

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Олег Петров - дипломированныйзоопсихолог-консультант (специалист по поведению собак) из Гродно. Окончил курс дополнительного профессионального образования по зоопсихологии в “Альфа школе” г. Ярославль (Россия). Основное направление деятельности не дрессировка, а коррекция поведения и воспитание собак в быту. Учит людей понимать питомцев. Автор курса “Я и мой щенок”. Опыт в сфере — более 10 лет.

По словам эксперта, на его счету свыше 3 тысяч часов онлайн-консультаций и личных встреч, а также порядка 25 тысяч довольных клиентов.

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Не кричите при собаке

Профессиональный зоопсихолог Олег Петров уверен, что воспитывать ребенка при собаке категорически нельзя. Он объяснил это тем, что замечания взрослых часто сопровождаются повышением голоса и даже криком. Домашний пёс воспринимает это как лай и делает свои выводы.

“Нужно четко понимать, что, ругая ребенка, вы показываете питомцу прямой путь общения с малышом. Животное же не понимает, что именно вы говорите, а улавливает только интонацию — рычание. В его представлении складывается картина, будто на этого, образно говоря, члена стаи старшее поколение агрессирует. Значит, и ему можно”, - рассказал специалист.

Фото иллюстрационное

Для воспитательных целей Олег Петров посоветовал отводить детей в отдельную комнату. Удивлены? А все потому что, по словам эксперта, в иерархической лестнице собак 9 ступеней, и питомцу нужно понимать, что в этой семье он находится на нижней.

[info_b] Иерархическая лестница собак по мнению зоопсихолога Олега Петрова : в самом верху стоит вожак-лидер - папа. На второй ступени зачастую самка вожака - мама. Затем идет потомство - дети. И только потом собака. Если вся семья находится на одной ступени - это идеальные отношения, уверяет специалист. [/info_b]

“Даже маленькие дети должны быть выше собаки. Да, она друг. Никто с этим не спорит. Но человек должен стать для питомца старшим товарищем, к мнению которого он будет прислушиваться. Ведь в их природе годовалая особь уже принимает участие в воспитании малышей. Поэтому так важно постоянно поднимать статус ребенка в глазах четвероного любимца . Все это дает собаке представление, что в доме порядок”, - пояснил эксперт.

Особенно это касается владельцев собак-подростков 6–7 месяцев, которые находятся в активной стадии становления и чётко считывают поведение вокруг. Хозяевам щенков тоже не стоит расслабляться — готовиться нужно заранее, иногда с первых дней появления питомца в доме.

Фото иллюстрационное

Важно объединиться

Эксперт заявил, что основой воспитания как щенка, так и взрослой собаки является единство всех членов семьи. Без этого, как показывает его практика, ничего не получится.

” Собака живет с человеком, а не человек с собакой - именно такое должно быть представление в голове питомца. Все бессмысленно, если папа делает одно, мама другое, а сын как игрушка для собаки. Тогда в доме непонятно что творится. Питомец всегда выберет себе более авторитетного члена семьи, которого будет больше слушаться. Если он не уважает хозяина, то и его потомство тоже, - сообщил Олег Петров.

Кто взрослый, а кто маленький питомец прекрасно понимает: у детей своеобразный молочный запах - как у щенков. И собака это прекрасно чувствует. Поэтому во избежание проблем специалист посоветовал сразу же показывать ребенку правильное обращение с любимцем, даже если тот на первых порах милый и безобидный зверек.

“Вот ребенку 6 лет и собаке 6 месяцев. Через полгода последняя уже будет взрослой половозрелой особью, а малыш так и останется шестилетним”, - пояснил эксперт.

И добавил: “Поэтому так важно изначально учить детей грамотному взаимодействию с питомцем: не быть тем, с кем он бегает, прыгает, кусается - точно так же, как собака вела бы себя со своим щенком. А изначально показывать, как правильно гладить, играть, кормить и выгуливать животное на улице. И тогда оно быстро поймет: “Слушай, а это непростой человек в доме. Он может мною управлять”.

Фото иллюстрационное

“Не каждая собака будет терпеть”

Некоторые хозяева разрешают ребенку чуть ли не в пасть к собаке залазить, будучи уверенными, что “она хорошая и не укусит”. Но это зверь, который может в любой момент сагрессировать, убежден профессиональный зоопсихолог.

“Мне часто присылают фото и видео с покусанными лицами и руками детей. Ребенок ползает по псу, хватает его за нос, уши, брыли, хвост. Животное лежит и терпит. Потом начинает ребенка облизывать. Все думают: “Ой как любит”. А на самом деле это говорит лишь о том, что собака нервничает”, - поразил удивительным фактом Олег Петров.

И дополнил: “Пока взрослый стоит рядом или даже снимает все на видео, она может не тронуть дитя, потому что авторитет вожака выше. И все равно риск чрезвычайно велик, ведь мы имеем дело с животным. Поверьте, как только вы отвернетесь, а малыш снова подойдет и начнет такое же действие, не каждая собака будет терпеть”.

Фото иллюстрационное

Может последовать даже не укус, а просто удар зубами: собака как бы сделала замечание ребенку. Такое же предупреждение она дала бы и щенку, провел параллель Олег Петров. Но шкура щенка совсем не такая, как нежная кожа ребенка. В итоге укус и детский плач.

“Насмотрятся видосиков, а потом получают. Я своей собаке не доверяю, клянусь. Что у нее в голове щелкнет, никто никогда не узнает (прим.ред.: и даже профессиональный зоопсихолог). Суть в том, чтобы не допустить беды, а не проводить потом коррекцию. Для этого нужно изначально правильно воспитывать и собаку, и ребенка. Ведь далеко не всякий питомец будет терпеть издевательства”, - обратил внимание эксперт.

Он отдельно акцентировал: мало кто понимает, что зачастую сами дети являются причиной дискомфорта братьев наши меньших.

“Собака лежит на месте, ребенок подходит к ней, она рычит. Человек скажет, что у животного агрессия к малышу, и даже не задумается, откуда она взялась. А все потому что сам разрешил таскать песика”, - честно констатировал специалист.

Фото иллюстрационное

На самом же деле, по его словам, собака просто говорит ребенку: “Слушай, ты вчера рядом со мной лежал, мне так в лапе было больно или в ухе, или за нос схватил сильно. Сейчас, пожалуйста, ко мне не подходи”.

О чем предупреждает собака, ребенок даже не догадывается. Поэтому снова и снова получает плату взаимностью. А это, по мнению белорусского зоопсихолога, зона ответственности исключительно взрослых, которые изначально не показали правильную модель поведения с питомцем на одной жилплощади.

Ранее Telagraf.news писал о том, что практически каждый родитель рано или поздно сталкивается с просьбой ребенка завести питомца. Одни отвечают на это категоричным «нет», другие охотно соглашаются. Но как понять, что малыш готов нести ответственность? Журналисты Telegraf.news спросили у профессионального кинолога Дениса Буркевича, когда стоит заводить питомца детям и как не допустить агрессии собак в семье.

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