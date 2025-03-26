Почему собаки боятся фена, салютов и байкеров? Зоопсихолог из Гродно рассказал, что делать

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Опубликовано: 26.03.2025 08:30 , Обновлено: 16.05.2025

Многие питомцы боятся фена, пылесоса и других шумных предметов, без которых человеческий быт уже невозможен. Праздничный салют, колонна байкеров и любой громкий транспорт для них тоже становится фильмом ужасов наяву. А иногда животное впадает в настоящую лихорадку - хозяева и не знают, что делать. Зоопсихолог Олег Петров понятно объяснил, из-за чего все это и, главное, как эффективно бороться.

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Олег Петров — дипломированный зоопсихолог-консультант (специалист по поведению собак) из Гродно. Окончил курс дополнительного профессионального образования по зоопсихологии в «Альфа школе» г. Ярославль (Россия). Основное направление деятельности не дрессировка, а коррекция поведения и воспитание собак в быту. Учит людей понимать питомцев. Автор курса “Я и мой щенок”. Опыт в сфере — более 10 лет.

По словам эксперта, на его счету свыше 3 тысяч часов онлайн-консультаций и личных встреч, а также порядка 25 тысяч довольных клиентов.

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Откуда ни возьмись

По словам Олега Петрова, у животного - как и у человека - весь страх от незнания.

“Собака способна испугаться абсолютно чего угодно: громкого звука, салюта, скорой помощи. Страх может прийти в любую секунду, его просто невозможно спрогнозировать”, - признал зоопсихолог.

В жизни четвероногий шарахается пылесоса, фена, миксера - любых жужжащих предметов. Со всем этим, утверждает специалист, щенка нужно для начала познакомить. А не включать на автомате, как мы привыкли делать.

Фото иллюстрационное

“С двигающимися роботами-пылесосами аналогично: дать посмотреть, понюхать. Устройство должно быть на виду 24/7. Причем сперва его нужно включить в другой комнате, чтобы щенок предварительно привык к звуку. Иными словами, разделить визуализацию и слух , а потом все связать”, - посоветовал эксперт.

Он подчеркнул, что в природе собак никаких девайсов нет. Все это наш уклад жизни. Если вы подружите питомца с домашними гаджетами и помощниками по хозяйству - никакого страха у них не будет.

Почему собаки боятся грумеров?

Отдельно Олег Петров отметил грумеров, которые часто обращаются к нему с вопросом: “Что делать с собакой?” Ведь порой с “клиентами” просто невозможно справиться.

Тут действует аналогичный принцип: человек принес собаку к парикмахеру, не дав накануне понимания, где она окажется.

“Это хозяин должен показать щенку, что такое ножницы, расческа и фен. Сначала просто так сходить к грумеру, ничего не делая: познакомить с обстановкой, понаблюдать издалека, как подстригают других собак, пощелкать ножницами, не обрезая ими, продемонстрировать, что такое когтерез. Грумер должен делать свою работу, а не приучать собаку к подобным манипуляциям”, - считает зоопсихолог.

Фото иллюстрационное

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Ужас перед скорой помощью

Привел Олег Петров и еще один пример - личный. Эксперт живет на 2 этаже и рассказал, как летом пожилую соседку забирала скорая помощь. Его домашнего песика это тоже сильно расстроило.

“Окна открыты, загрузили бабушку и прямо от подъезда влупили сирену. Моя собака как шуганула под кровать: ее трясло, слюни текли”, - вспомнил эксперт.

И признался, что весь следующий день потратил на то, чтобы провести у больницы скорой помощи. Это было нужно, чтобы собака увидела, что именно издает подобный звук и поняла, что он не опасен.

Байкеры не такие уж и страшные

Байк-фестивали в Беларуси тоже регулярно проходят. И на этот счет у Олега Петрова нашлась занятная история из собственных закромов.

“Мы сидели с питомцем на лавочке, и как раз ехала колонна с ревом. Собака так испугалась, что на следующий день мне пришлось отправиться к байкерам. По-другому никак :) Приезжаю со словами: “Ребят, спасайте-выручайте”, - рассмешил эксперт.

По его запросу байкеры и на мотоциклах гоняли, и вдалеке их с рокотом заводили. Гродненский зоопсихолог даже клал на подножку железного коня еду для собаки, будто бы сам мотоцикл его кормит - это особая стратегия формирования доверия. Более того, он посадил свою собаку на байк, чтобы ее прокатили с ветерком.

Самое интересное, что благодаря этому, по его словам, он за день убрал все симптомы. Кто из хозяев так заморочится?

Фото иллюстрационное

Чем раньше - тем лучше

По заверению зоопсихолога Олега Петрова, медлить с тревожными состояниями питомцев нельзя.

“Понимаете, если страх не убрать, он закрепится. И чем больше пройдет времени, тем он сильнее и становится настоящей фобией. Поэтому прорабатывать его нужно сразу же. Тогда процесс реабилитации пройдет намного проще”, - констатировал эксперт.

Он еще раз подчеркнул, что нервную систему пушистого любимца обязательно надо приучать. Иногда это выходит очень интересными способами.

“Я пересмотрел все боевики на свете, включал через колонки взрывы и звуки автоматов, самолетов, а моя собака спокойно спала рядом. Это для нее уже как фон. Сначала делал звук маленький, потом громче и громче. Соседи меня уже, наверное, проклинали”, - с юмором закончил профессионал.

Фото иллюстрационное

Ранее Telegraf.news писал о том, что большинство людей берут собак, видя в них милых пушистиков, но не до конца осознают, с кем имеют дело. Особенно остро проблема заметна, когда в доме появляются или уже есть дети. Именно тогда многие сталкиваются с хаосом и агрессией со стороны питомца. Белорусский зоопсихолог Олег Петров убежден, что для достижения гармонии между всеми домочадцами важно понимать “собачий язык”. Некоторыми ценными наблюдениями эксперт поделился с нашей журналисткой.

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