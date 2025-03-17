"Вырастает корона" - Зоопсихолог объяснил, чем грозят "обнимашки и целовашки" собак

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Опубликовано: 17.03.2025 11:54 , Обновлено: 17.03.2025

Собака - друг человека. И чаще всего ее действительно заводят, чтобы скрасить жизнь или одиночество. В этом и весь подвох, убежден зоопсихолог из Гродно Олег Петров. Профессионал рассказал журналистке Telegraf.news, почему категорически нельзя залюбливать четвероногих и от чего у них вырастает "корона" на голове.

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Олег Петров — дипломированный зоопсихолог-консультант (специалист по поведению собак) из Гродно. Окончил курс дополнительного профессионального образования по зоопсихологии в «Альфа школе» г. Ярославль (Россия). Основное направление деятельности не дрессировка, а коррекция поведения и воспитание собак в быту. Учит людей понимать питомцев. Автор курса «Я и мой щенок”. Опыт в сфере — более 10 лет.

По словам эксперта, на его счету свыше 3 тысяч часов онлайн-консультаций и личных встреч, а также порядка 25 тысяч довольных клиентов.

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Красота - дело обманчивое

Специалист обратил внимание на то, что природа нарочно устроила щенков гипермилыми: “Они все такие няшечки и уси-пуси, особенно когда маленькие”. Человек на это ведется и начинает свои “обнимашки-целовашки, иди ко мне в кроватку”.

Но какого бы возраста и размера ни была собака, она всю жизнь будет жить по своим законам, твердо уверен зоопсихолог.

“ У собак в голове мозг животного, а не человека. В их природе обнимашек, целовашек и сюсюканий нет. Им такое просто не нужно. Это надо нам, людям - мы для этого их и берем. И когда начинается безумная любовь к животному, ничего не требуя взамен, получаем собачку-мажора, у которой еды навалом, самая лучшая будка в мире и все вокруг нее пляшут. Вот здесь у собак и вырастает “корона”, - образумил Олег Петров.

Фото иллюстрационное

Профессионал рассказал, что около 80% его четвероногих клиентов - это вся “мелочь”: йорки и шпицы.

“Сколько у меня шпицов - ужас! Они по породе такие гавкучие. Поэтому шпица надо воспитывать с первого дня появления в доме: объяснять правила, границы, что можно и нельзя. Тогда это будет идеальная собака. Но если с этим маленьким облачком сюси-пуси, конечно, ждите лай на весь дом. Вы не сможете выйти с ним на улицу”, - предупредил консультант.

Он также отметил, что именно красота и подкупает людей, которые берут животное, не понимая, что впоследствии его нужно будет еще и воспитывать.

Фото иллюстрационное

Один за всех, и все за одного

Если в семье хоть один сердобольный член семьи жалеет животное, то есть относится к нему, как к человеку - это приведет только к проблемам, предостерег эксперт.

“У меня очень много подтверждающих видео, когда собака становится контролером. Садится на диван и не дает человеку шагу ступить, из дома не выпускает: “Я зарычала - он послушался, сработало. Это все залюбленность и отсутствие правил, границ и запретов”, - пояснил зоопсихолог.

И отметил, что аналогичная картина наблюдается, когда один любит, а второй пытается воспитывать. Получается разрозненность в действиях, что тоже негативно сказывается на питомце.

Фото иллюстрационное

Олег Петров обосновал, почему все именно так: “Собака - стайное животное. И люди, по сути, тоже - аналогично стремятся жить в своих сообществах, семьях. В человеческом мире существуют границы и запреты. Если их убрать, будет хаос. Поэтому первое, что мы должны сделать, когда заводим щенка - создать для него эти правила. Ведь в природе четвероногих без них тоже не может существовать ни одна стая. Это основа”.

“Если кто-то не требует от собаки соблюдения порядка - ничего не получится, - уверен специалист. - Ведь она будет понимать, что есть еще один, образно говоря, член стаи, который нарушает принятые законы. Значит, она таковыми и не являются. Питомец осознает, что у него есть поддержка”.

Зоопсихолог призвал действовать следующим образом: “Договорились, что не кормим со стола - значит, никто так не делает. Но если, как это часто бывает, сердобольная бабушка кинула котлету, пока никто не видит, не удивляйтесь, почему бьетесь-бьетесь с проблемой, а толку нет”. Все потому что, отметил Олег Петров, у животного есть союзник, который тоже нарушает установленный режим.

“Наиважнейшая вещь в доме, где есть собака - это круг единомышленников”, - подчеркнул специалист.

Фото иллюстрационное

Нужно ли разрешать собаке спать с вами?

По словам Олега Петрова, прописных правил, как воспитывать собаку, не существует. Каждый подстраивает питомца под себя, а понятие нормальности и комфорта для всех свое.

Со вседозволенностью насчет хозяйской кровати работает такой же принцип, как с кормлением со стола.

“Люди приучают собаку спать с собой, а потом она такая: “Ну-ка человек, давай в прихожую на коврик - это уже мое место. Очень много таких случаев. У меня есть видео, где я говорю о том, что если у вас проблемы, надо убирать собаку с кровати , - обратил внимание зоопсихолог.

Это вызвало бурную реакцию в комментариях. Многие хозяева считают, что питомца воспитывать не надо.

“Кто-то не хочет спать с собакой, а кому-то нравится. Можно обозначить рамки: застелил кровать красным покрывалом - нельзя залазить, черным - можно. Здесь каждый создает законы сам”, - пояснил специалист по поведению собак.

И уточнил, что можно наложить табу, например, на посещение собакой детской комнаты.

“Едим - вытеснили, готовим - тоже. Лежим на кровати - аналогично. Звонок в дверь - в лежанку! Это может быть все что угодно. В каждом доме свои правила”, - подытожил эксперт.

Почему нельзя кричать на ребенка при собаке?

Ранее Telegraf.news писал о том, что большинство людей берут собак, видя в них милых пушистиков, но не до конца осознают, с кем имеют дело. Особенно остро проблема заметна, когда в доме появляются или уже есть дети. Именно тогда многие сталкиваются с хаосом и агрессией со стороны питомца. Белорусский зоопсихолог Олег Петров убежден, что для достижения гармонии между всеми домочадцами важно понимать “собачий язык”. Некоторыми ценными наблюдениями эксперт поделился с нашей журналисткой.

«Не кричите на ребенка при собаке» — Зоопсихолог из Гродно объяснил, почему питомцы становятся агрессивными