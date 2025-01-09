Теперь точно? Эксперты Wikipedia предложили переименовать Беларусь

Опубликовано: 09.01.2025 10:31 , Обновлено: 09.01.2025

Русскоязычная Википедия может переименовать статью «Белоруссия» в «Беларусь». К такому решению пришла рабочая группа, созданная для изучения этого вопроса, после двухлетнего анализа научных текстов и материалов СМИ.

В русскоязычной Википедии предложили переименовать статью «Белоруссия» в «Беларусь». К такому решению пришла рабочая группа, созданная для изучения этого вопроса, после двухлетнего анализа научных текстов и материалов СМИ.

Для проведения исследования создали специальную рабочую группу, которая в течение двух лет анализировала, какая из форм («Белоруссия» или «Беларусь») чаще встречается в русскоязычных источниках. В ходе работы были изучены научные работы, тексты СМИ и использованы ресурсы, включая Timestamped JSI web corpora, Russian trends corpus, Google Books, Google Scholar и CyberLeninka.

Результаты исследования [link href=“https://ru.wikipedia.org/wiki/Арбитраж:Пересмотр_ВП:БЕЛ/Рабочая_группа/Итог” target=“_blank” rel=“noopener”] показали [/link], что большинство источников чаще используют форму «Беларусь». На основе этих данных рабочая группа рекомендовала переименовать статью «Белоруссия» в «Беларусь», так как, по их мнению, именно это название «для большинства русскоговорящих читателей является наиболее узнаваемым».

В 2012 году статья в русскоязычной Википедии получила название «Белоруссия» после аналогичной процедуры: заявки, исследования и принятия решения. Однако с течением времени и изменением языковой практики возникла необходимость пересмотреть этот вопрос.

Впрочем, обсуждения возможных переименований чего-нибудь, даже целых государств, происходят не только в интернете, о чём журналисты Telegraf.news регулярно рассказывают. Так, в середине 2023 года Комитет по стандартизации географических названий Польши рекомендовал всем в стране перейти на новые названия Калининграда и Калининградской области.

Польша переименовала Калининград

Тогда же депутат литовского Сейма, глава Комитета будущего Раймундас Лопата предложил переименовать Россию в «Московию». Ещё ранее аналогичное предложение делал президент Украины Владимир Зеленский.

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На это реагировал и пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

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