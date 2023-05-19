"Как-то еще" - В Сейме Литвы предложили переименовать Россию

Опубликовано: 19.05.2023 14:21 , Обновлено: 04.07.2024

Депутат литовского Сейма, глава Комитета будущего Раймундас Лопата предложил переименовать Россию в "Московию", сообщает издание Verslo Zinios. Правда народный избранник не исключил и другие варианты.

«Мы называем Россию Россией, потому что так Россия в первую очередь называет себя. Глядя с исторической точки зрения Великого княжества Литовского, мы будем искать более приемлемую и точную оценку исторической роли этой страны для Литвы и Запада, чем закрепившийся в сознании великорусский нарратив. Соответственно, будем уточнять, как правильнее будет назвать страну, которую мы традиционно называем Россией: то ли Россия, то ли Московия, то ли как-то еще”, - заявил Лопата.

Ранее Телеграф сообщил, что Комитет по стандартизации географических названий Польши рекомендовал всем в стране перейти на новые названия Калининграда и Калининградской области. Там предложили вернуть историческое название Крулевец.

Тем временем, Владимир Зеленский весной поручил проработать переименование России в “Московию”, как его просили в петиции, набравшей 24 тыс подписей.

В Кремле в ответ заявили о том, что не воспринимают серьезно инициативу. «Вы знаете, это, наверное, относятся к таким нелепым курьезам подобные сообщения или подобные решения», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что к этому «надо относиться с улыбкой».

В свою очередь, МИД РФ был куда решительнее. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поручение президента Украины Владимира Зеленского премьер-министру Денису Шмыгалю изучить возможность переименования России в Московию является «свидетельством попытки создания «анти-России».