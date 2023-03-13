В Кремле пообещали не признавать переименование России в Московию

Опубликовано: 13.03.2023 13:46 , Обновлено: 04.07.2024

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил 13 марта, что возможное переименование России в Московию, как предложили украинцы, не повлияет на самоназвание страны в РФ.

“Это, наверное, относится к нелепым курьезам… Нужно только с улыбкой к этому относиться. Россия остается великой державой, великой страной и она останется „Россией“, кто бы как к ней не относился”, - заявил он.

Напомним, что 11 марта президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию украинцев, которая набрала положенных 25 тыс голосов, и поручил премьер-министру Денису Шмыгалю “комплексно проработать” вопрос официального переименования России в Московию.

В МИД России отреагировали на такое поручение куда агрессивнее, чем в Кремле. Мария Захарова назвала решение Владимира Зеленского “очередным свидетельством” попытки создания из Украины “анти-России”.

Впрочем, разные страны на разных языках по-разному называют другие страны. Так, в России Беларусь почему-то называют “Белоруссией”, а Молдову “Молдавией”. А в Литве Беларусь называют Baltarùsija или даже Gudija. Также в самой Грузии свою страну называют Сакартвело, хотя на русском языке в других странах ее продолжают называть Грузией. Поэтому власти Украины вполне имеют право принять закон о переименовании России.