Польша переименовала Калининград

Опубликовано: 09.05.2023 22:20 , Обновлено: 09.05.2023

Комитет по стандартизации географических названий Польши рекомендовал всем в стране перейти на новые названия Калининграда и Калининградской области. Там предложили вернуть историческое название Крулевец.

«Для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец и не рекомендуется употребление названия Калининград на польском языке, а для административной единицы, в которой находится этот город и носящей русское название Калининградская область рекомендуется польское название Крулевецкая область (Królewiecka) и не рекомендуется использовать название Калининградская область на польском языке”, - говорится в решении государственной комиссии.

Рекомендации вступили в силу 9 мая 2023 года. Интересно, что Комитет задержался с внесением изменений, ведь его заседание по этому поводу состоялось 12 апреля 2023 года.

В польской госкомиссии пояснили, что приняли такое решение, так как «нынешнее русское название города - искусственное наименование, не связанное ни с городом, ни с областью». Также в Комитете по стандартизации географических названий Польши заявили, что Михаил Калинин был среди тех советских чиновников, решения которых привели к расстрелу польских военнопленных в Катыни.

Члены Комитета по стандартизации географических названий за пределами Республики Польша не скрывали того, что на решение повлияло вторжение России в Украину.

“События, связанные с российским нападением на Украину, навязыванием так называемого русского мира, ведением Россией информационной войны, заставляют иначе взглянуть на вопрос о навязанных названиях, вызывающих большие споры”, — говорится в заявлении Комитета.