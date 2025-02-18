"Сопли висят на всю витрину" - Могилевчанка пожаловалась на "ловушки с клеем" в магазине. Что за "гадость"?

🎥 Видео

Опубликовано: 18.02.2025 21:58 , Обновлено: 25.04.2025

Могилевчанка опубликовала в TikTok ролик, в котором пожаловалась на "ловушки с клеем" для птиц в магазине одной торговой сети. Видео собрало уже больше 155 тыс. просмотров. Часть комментаторов поддержала возмущение девушки, но были и те, кто не увидел проблемы.

“Магазин “Евроопт”, Гагарина. Гуманное отношение к животным и всему, что рядом с нами живет. Повесили вот такие ловушки, в них налили клея. Людям мешают воробьи, ультразвуковые ловушки поставить у администрации магазина нет возможности. Поэтому клей течет, видно, сопли висят прям на всю витрину”, - утверждает автор ролика.

По ее словам, эту “гадость” развесили по всей территории магазина, и так отлавливают птиц.

“Автор видео молодец, что подняла этот вопрос. Даже не думала, что такая проблема существует”, - отметила одна комментаторша.

“Ну так купи гуманные ловушки и повесь. В чем проблема?” - предложил автору ролика юзер TikTok.

“Нужно дать огласку максимально! И написать в книгу жалоб! В санстанцию и в милицию! Это же издевательство”, - считает еще одна пользовательница.

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Кого-то озаботили не птицы, а клей с ловушек, который может попасть на продукцию: “А то, что клей течет на продукцию, это нормально?”

“А что вам до этого?” - спросил комментатор.

Другая пользовательница TikTok сказала, что работала в магазине “Евроопт” раньше. “В день/ночь инвентаризации их отстреливали, видимо, метод борьбы выбирает каждый магазин сам, а не сеть”, - поделилась она.

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“Это должно дать огласку! Что за импровизация такая? Кто дал им разрешение?” - поинтересовалась еще одна комментаторша.

Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok опубликовали ролик, в котором показали, как покупательница подзывала продавца в борисовском магазине “Евроопт”. Некоторые комментаторы поняли поведение женщины, другие же осудили.

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