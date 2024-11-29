"Дикость просто" - В Борисове показали, как подзывают продавцов в магазине. Мнения комментаторов в TikTok разделились

🎥 Видео

Опубликовано: 29.11.2024 22:10 , Обновлено: 25.04.2025

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали, как покупательница подзывает продавца в борисовском магазине "Евроопт". Некоторые комментаторы поняли поведение женщины, другие же осудили.

Так, на видео заметно, как покупательница очень настойчиво бьет по специальному звоночку на витрине (такие используют во многих магазинах в мясных отделах, с кондитерскими изделиями и пр.).

“Дикость просто, продавца к прислуге приравняли”, - возмутилась одна комментаторша.

“Это так руководство экономит на сотрудниках. Один продавец на все отделы. Где позвонят, туда и бегут. Сочувствую”, - написала другая.

“Если продавец не может подойти, у него люди. Зачем так звонить? Я продавец на два отдела, благо, люди понимающие”, - поделилась третья.

Но некоторые пользователи TikTok не увидели в настойчивости покупательницы ничего плохого. “Я в мясных отделах иногда по 15 минут продавцов жду. Ходят, по телефону болтают, говорят “Подождите”. Так и не дожидаюсь обычно”, - рассказала девушка.

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“Потому что продавца не дождаться”, - объяснила поведение покупательницы еще одна комментаторша.

Некоторые говорили, что нехватка продавцов - это не проблема приходящих за покупками людей. “Я ее ох как понимаю. Извечная проблема “Еврооптов”: нет никого часами”, - утверждает пользовательница TikTok.

“Я понимаю все, но, наверное, с таким остервенением - это перебор”, - поделилась своим мнением другая.

Но нашлось место и для шуток. “Вызывает портье, видимо, заселиться хочет”, - написал юзер TikTok.

“Предупреждает о приближении железнодорожного состава”, - продолжил юморить еще один комментатор.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минске в июне открыли первый в столице магазин “Евроопт” без кассиров и продавцов. Оплатить покупку здесь можно через кассы самообслуживания: банковской картой, смартфоном, умными часами или даже наличными.

В Минске открыли первый в стране «Евроопт» без продавцов. А наличными расплатиться можно?