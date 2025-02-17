"Не смешите" - Белорусский магазин показал, что делает с оставленными не на той полке товарами. Покупатели не поверили

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Опубликовано: 17.02.2025 16:43 , Обновлено: 25.04.2025

Одна белорусская торговая сеть в своем TikTok-аккаунте опубликовала ролик, в котором рассказала, что делает с товаром, который покупатель сначала взял с одной полки, а потом оставил на другой (к примеру, сметану оставил в отделе с макаронами). Комментаторы не поверили, что сотрудники магазина поступают именно так с оставленным не там продуктом.

Как утверждает торговая сеть “Гиппо” в своем видео, этот товар не возвращают туда, где он был. “Вы захотели взять огромную рыбу, но резко передумали и оставили ее в отделе с напитками. Когда наш сотрудник найдет этот товар, он не отнесет его в морозильную камеру. Такой товар попадает на утилизацию, так как у продукта были нарушены условия хранения”, - сказала в ролике сотрудница магазина.

Она порекомендовала покупателям относить такие товары на место.

“Ага. Так вот взяли и выбросили. Не смешите”, - написала одна комментаторша.

“Не смешите. Все всегда кладут на место, а если товар сильно растаял, то на самое дно. Я работала в разных торговых сетях, и везде так делают”, - утверждает другая.

Третья сказала, что “самое опасное, когда так молочку оставляют где-нибудь на день”. “А потом ты ее покупаешь. Вообще не понимаю, в чем сложность отнести на место или на кассе сказать, что не будете брать”, - поделилась она.

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“Сделаем вид, что верим”, - все-таки не поверил еще один пользователь TikTok.

Другой юзер, назвавший себя “сотрудником “Гиппо”, утверждал в комментариях, что “вся просрочка идет на кухню” и из нее делают “вашу любимую готовую продукцию”.

“Лично видела, как продавец раскладывает по местам оставленные товары. Сказочники”, - добавила комментаторша.

Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok опубликовали ролик, в котором показали, как покупательница подзывает продавца в борисовском магазине “Евроопт”. Некоторые комментаторы поняли поведение женщины, другие же осудили.

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