"Не смешите" - Белорусский магазин показал, что делает с оставленными не на той полке товарами. Покупатели не поверили
Одна белорусская торговая сеть в своем TikTok-аккаунте опубликовала ролик, в котором рассказала, что делает с товаром, который покупатель сначала взял с одной полки, а потом оставил на другой (к примеру, сметану оставил в отделе с макаронами). Комментаторы не поверили, что сотрудники магазина поступают именно так с оставленным не там продуктом.
Как утверждает торговая сеть “Гиппо” в своем видео, этот товар не возвращают туда, где он был. “Вы захотели взять огромную рыбу, но резко передумали и оставили ее в отделе с напитками. Когда наш сотрудник найдет этот товар, он не отнесет его в морозильную камеру. Такой товар попадает на утилизацию, так как у продукта были нарушены условия хранения”, - сказала в ролике сотрудница магазина.
Она порекомендовала покупателям относить такие товары на место.
“Ага. Так вот взяли и выбросили. Не смешите”, - написала одна комментаторша.
“Не смешите. Все всегда кладут на место, а если товар сильно растаял, то на самое дно. Я работала в разных торговых сетях, и везде так делают”, - утверждает другая.
Третья сказала, что “самое опасное, когда так молочку оставляют где-нибудь на день”. “А потом ты ее покупаешь. Вообще не понимаю, в чем сложность отнести на место или на кассе сказать, что не будете брать”, - поделилась она.
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“Сделаем вид, что верим”, - все-таки не поверил еще один пользователь TikTok.
Другой юзер, назвавший себя “сотрудником “Гиппо”, утверждал в комментариях, что “вся просрочка идет на кухню” и из нее делают “вашу любимую готовую продукцию”.
“Лично видела, как продавец раскладывает по местам оставленные товары. Сказочники”, - добавила комментаторша.
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