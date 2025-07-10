Сложились как спички. Минлесхоз опубликовал кадры бурелома под Могилёвом с вертолёта
Работники лесного хозяйства и Комитет госконтроля показали, как выглядят леса под Могилёвом после недавнего урагана. Масштабы последствий сняли с борта вертолёта.
Фотографии опубликовала пресс-служба Минлесхоза Беларуси.
На кадрах видно, как на огромных территориях деревья повалены, словно спички.
Как сообщили в ведомстве, специалисты сейчас «с земли и с воздуха» инспектируют ситуацию с буреломами и оценивают ущерб, нанесённый стихией.
Напомним, в Могилёве с ночи устраняют последствия грозового фронта, который принёс в Беларусь средиземноморский циклон Габриэль. Для города они оказались по-настоящему разрушительными: шквалистый ветер валил деревья на автомобили, дома, линии электропередач, с жилых домов сносило крыши, а из-за завалов упавших деревьев останавливалось движение на трассах и железнодорожных путях.
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По официальным данным, не обошлось без человеческих жертв — погибла одна женщина. Ещё четверо пострадали.
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